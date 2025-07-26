Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 251A Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc của điều dưỡng theo chỉ định của Bác sĩ.

Chăm sóc bệnh nhân thành thạo các bước chăm sóc người bệnh

Kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo đúng qui trình theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế hướng dẫn, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế tại Phòng khám.

Quản lý, sử dụng thuốc, vật tư, thiết bị y tế, hóa chất theo đúng trách nhiệm được phân công.

Cập nhật, quản lý hồ sơ bệnh nhân

Thực hiện các công việc điều dưỡng khác khi được phân công

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 - 35, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, có GCN về cấp cứu, an toàn tiêm chủng, đo điện não đồ,...

Chăm chỉ, giao tiếp - hợp tác tốt với các bộ phận phòng ban trong phòng khám

Có tinh thần phục vụ bệnh nhân, phục vụ khách hàng

Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8-10 triệu (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Tham gia BHXH khi ký HĐLĐ, các chương trình đào tạo nội bộ, bên ngoài

Nghỉ phép năm, lễ, tết theo quy định

Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, chuyên nghiệp

Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.