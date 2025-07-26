Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 251A Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc của điều dưỡng theo chỉ định của Bác sĩ.
Chăm sóc bệnh nhân thành thạo các bước chăm sóc người bệnh
Kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo đúng qui trình theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế hướng dẫn, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế tại Phòng khám.
Quản lý, sử dụng thuốc, vật tư, thiết bị y tế, hóa chất theo đúng trách nhiệm được phân công.
Cập nhật, quản lý hồ sơ bệnh nhân
Thực hiện các công việc điều dưỡng khác khi được phân công

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 - 35, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, có GCN về cấp cứu, an toàn tiêm chủng, đo điện não đồ,...
Chăm chỉ, giao tiếp - hợp tác tốt với các bộ phận phòng ban trong phòng khám
Có tinh thần phục vụ bệnh nhân, phục vụ khách hàng

Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8-10 triệu (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Tham gia BHXH khi ký HĐLĐ, các chương trình đào tạo nội bộ, bên ngoài
Nghỉ phép năm, lễ, tết theo quy định
Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, chuyên nghiệp
Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 251A, Lương Định Của, Phường An Phú, TP. Thù Đức, TP.HCM (Quận 2 cũ)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

