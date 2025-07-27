Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
- Hồ Chí Minh: 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu đặc điểm, nhu cầu và xu hướng của các thị trường mục tiêu, đặc biệt là các thị trường khách nói Tiếng Trung (Đài Loan, HongKong,..)
Lập danh sách các đối tác tiềm năng (đại lý, công ty du lịch quốc tế)
Chủ động liên hệ, giới thiệu sản phẩm và đàm phán với đối tác để ký kết hợp đồng.
Thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì mối quan hệ với đối tác hiện có.
Hỗ trợ đối tác trong việc triển khai bán các sản phẩm/ dịch vụ, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của đối tác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng sử dụng Tiếng Trung tốt 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.
Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập
Hưởng sự trợ giúp từ mọi nguồn lực tốt nhất của toàn hệ thống Adavigo trên toàn quốc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động
Cơ hội tiếp xúc, làm việc với các đối tác du lịch nước ngoài lớn
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty: Sinh nhật, Sự kiện,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI