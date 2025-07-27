Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Thực tập sinh kinh doanh

Tìm hiểu đặc điểm, nhu cầu và xu hướng của các thị trường mục tiêu, đặc biệt là các thị trường khách nói Tiếng Trung (Đài Loan, HongKong,..)

Lập danh sách các đối tác tiềm năng (đại lý, công ty du lịch quốc tế)

Chủ động liên hệ, giới thiệu sản phẩm và đàm phán với đối tác để ký kết hợp đồng.

Thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì mối quan hệ với đối tác hiện có.

Hỗ trợ đối tác trong việc triển khai bán các sản phẩm/ dịch vụ, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của đối tác.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên đang theo học các chuyên ngành Du lịch Lữ hành, Văn hoá, Ngôn ngữ,... hoặc các chuyên ngành phù hợp

Khả năng sử dụng Tiếng Trung tốt 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập + dấu mộc báo cáo

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập

Hưởng sự trợ giúp từ mọi nguồn lực tốt nhất của toàn hệ thống Adavigo trên toàn quốc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động

Cơ hội tiếp xúc, làm việc với các đối tác du lịch nước ngoài lớn

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty: Sinh nhật, Sự kiện,…

