Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8 tòa nhà số 93 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn các khóa học cho khách hàng theo data công ty đưa xuống;

Chăm sóc, hỗ trợ học viên nếu có thắc mắc trong quá trình tham gia khóa học vẽ tại Mỹ Thuật Bụi (nếu có);

Hoàn thành chỉ tiêu KPI cuộc gọi, doanh thu, thực hiện công việc theo mục tiêu của bộ phận Kinh doanh, Công ty;

Gửi báo cáo công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu cho cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 trở lên, tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học;

Có giọng nói dễ nghe, phát âm rõ ràng;

Có tinh thần trách nhiệm cao và kỷ luật trong công việc;

Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;

Có laptop cá nhân để làm việc;

Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15 triệu/tháng (Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng + thưởng tháng nếu có), Thu nhập không giới hạn theo kết quả kinh doanh;

Nhận 100% lương thử việc; tham gia BHXH theo quy định sau thời gian thử việc;

Cơ chế phúc lợi (quà sinh nhật, quà thâm niên, du lịch, YEP,...) và thưởng lễ, tết, cuối năm theo quy định công ty;

Được cung cấp công cụ làm việc: data khách hàng, cung cấp hệ thống Call center, CRM;

Được Leader đào tạo trực tiếp và hỗ trợ trong suốt quá trình làm việc;

Ưu đãi học vẽ cho nhân sự làm việc tại Bụi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin