Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
- Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?
Hỗ trợ cập nhật dữ liệu đào tạo, lưu trữ tài liệu trên hệ thống E-learning của công ty
Tham gia hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo nội bộ: chuẩn bị nội dung, danh sách học viên, điểm danh, tài liệu...
Tham gia dự giờ các lớp đào tạo và thực hiện báo cáo kết quả theo mẫu có sẵn
Hỗ trợ rà soát, tổng hợp nhu cầu đào tạo từ các phòng ban theo hướng dẫn của cấp trên
Tham gia tìm hiểu, nghiên cứu và hỗ trợ xây dựng tài liệu giảng dạy và chương trình đào tạo nội bộ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có tiếng Anh giao tiếp
Có định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nhân sự
Thành thạo PowerPoint, Canva hoặc các công cụ trình bày, thiết kế nội dung học liệu
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng, mạch lạc
Có tinh thần học hỏi, cẩn thận, chỉnh chu và chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên có thể thực tập full-time theo lịch làm việc của công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội tham gia các lớp đào tạo rèn luyện kỹ năng giảng dạy & tổ chức
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau
Thực tập có lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI