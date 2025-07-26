Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

Hỗ trợ cập nhật dữ liệu đào tạo, lưu trữ tài liệu trên hệ thống E-learning của công ty

Tham gia hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo nội bộ: chuẩn bị nội dung, danh sách học viên, điểm danh, tài liệu...

Tham gia dự giờ các lớp đào tạo và thực hiện báo cáo kết quả theo mẫu có sẵn

Hỗ trợ rà soát, tổng hợp nhu cầu đào tạo từ các phòng ban theo hướng dẫn của cấp trên

Tham gia tìm hiểu, nghiên cứu và hỗ trợ xây dựng tài liệu giảng dạy và chương trình đào tạo nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Sư phạm, Báo chí – Truyền thông, Văn hóa học… hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên có tiếng Anh giao tiếp

Có định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nhân sự

Thành thạo PowerPoint, Canva hoặc các công cụ trình bày, thiết kế nội dung học liệu

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng, mạch lạc

Có tinh thần học hỏi, cẩn thận, chỉnh chu và chủ động trong công việc

Ưu tiên ứng viên có thể thực tập full-time theo lịch làm việc của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn thực tế về công việc chuyên môn đào tạo & phát triển nhân sự

Có cơ hội tham gia các lớp đào tạo rèn luyện kỹ năng giảng dạy & tổ chức

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau

Thực tập có lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company

