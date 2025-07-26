Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 58. Đường 39 Vạn Phúc City - Hiệp Bình Phước. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Edit các nội dung video trên các kênh marketing, video social media (Reels, TikTok, YouTube Shorts...)

Edit và lưu trữ các video khoá học online. ( ngành nghề Makeup )

Tham gia xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, quay và dựng các video TikTok theo định hướng thương hiệu.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (CapCut PC, Premiere...) để tạo nội dung hấp dẫn.

Cập nhật và ứng dụng các xu hướng video, hiệu ứng viral, âm nhạc trending.

Quản lý kho dữ liệu hình ảnh, video của công ty, đảm bảo sắp xếp khoa học và dễ truy xuất.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học.

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 - 2 năm trở lên ở vị trí liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong mảng Makeup, giáo dục, làm đẹp,...

Thành thạo: Capcut, Davinci resolve studio, Adobe Premiere (hoặc các công cụ tương đương).

Tác phong làm việc: nhiệt tình, chủ động cởi mở, luôn sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo lịch trình công việc.

Tinh thần: làm việc nhóm, giàu trách nhiệm, cầu tiến, khiêm tốn, ham học hỏi, không ngại thử thách và mong muốn phát triển.

Có hiểu biết về nền tảng (YouTube, Shorts, TikTok và Facebook) là lợi thế.

Nhanh nhẹn, nhạy bén và có khả năng học các phần mềm mới như Lark và Pancake.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng hấp dẫn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và năng động.

Có lộ trình và cơ hội thăng tiến cao.

Cung cấp toàn bộ trang thiết bị làm việc như Laptop, PC, các phầm mềm bản pro.

Được làm việc với các thiết bị hiện đại và cơ hội học hỏi phát triển bản thân.

Được đào tạo và tài trợ để học thêm về các kiến thức chuyên ngành

Chế độ nghỉ phép theo năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Nghỉ phép năm 12 ngày, thưởng lễ Tết theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS

