Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Visaho
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần Visaho

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Visaho

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm rõ, hiểu được nội dung các vông việc theo hợp đồng quản lý vận hành của Dự án với Chủ đầu tư/Ban quản trị.
Tiếp nhận thông tin các chỉ đạo, các yêu cầu của Giám đốc, truyền đạt đến các bộ phận/cá nhân liên quan
Phối hợp với Trưởng bộ phận CSKH làm việc với khách hàng. Là nhân sự tiếp khách hàng trước khi Giám đốc làm việc với khách hàng.
Sắp xếp các lịch làm việc với các bên liên quan, các cuộc họp, lịch tiếp khách hàng cho Giám Đốc theo yêu cầu.
Soạn thảo/kiểm tra nội dung các công văn chính thức được Giám Đốc yêu cầu thực hiện.
Thay mặt cho Giám Đốc Quản lý, triển khai các công việc khi Giám đốc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, các nhân viên. Đôn đốc, nhắc việc và giám sát đảm bảo các công việc này được hoàn thành đúng cách.
Định kỳ điều chỉnh, bổ sung các quy trình, lưu đồ xử lý các công việc theo chỉ đạo, yêu cầu và hướng dẫn của Giám đốc.
Phối hợp/thay mặt Giám đốc làm việc với Ban quản trị/Chủ đầu tư/Các bên liên quan khi Giám đốc yêu cầu, ủy quyền.
Giải quyết, hướng dẫn, đôn đốc, điều phối nhân viên thực hiện các công việc tại dự án được đảm bảo duy trì tốt.
Lập kế hoạch, tiến độ, bố trí sắp xếp nhân sự, giám sát việc khảo sát ý kiến chất lượng dịch vụ, tổ chức HNNCC, tổ chức các sự kiện của DA theo sự chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu của Giám đốc.
Kiểm tra nội dung báo cáo hoạt động tuần, tháng, quý, năm trình Gíam đốc phê duyệt trước khi gửi Các bên liên quan (Công ty/Chủ đầu tư/Ban quản trị).
Có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, chỉ dẫn, bàn giao đầy đủ dữ liệu, thông tin cho nhân viên mới hoặc nhân sự thay thế trong trường hợp có luân chuyển nhân sự.
Các công việc khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học
Có kinh nghiệm tương đương trong ngành quản lý vận hành tòa nhà từ 2 năm trở lên
Hình thức ưa nhìn, gọn gàng, nhanh nhẹn, tác phong chuyên nghiệp
Khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, nói lắp.
Khả năng làm việc theo nhóm và độc lập
Kỹ năng MS Office (words, excel) tốt
Khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, cạnh tranh, theo năng lực
Đánh giá năng lực là cơ sở để xét tăng lương theo năng lực (2 lần/năm)
Happy Tet Bonus: Thưởng tháng lương 13
Thưởng theo thành tích kinh doanh của Công ty
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, các quy định theo Luật Lao động
Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe MIC cho nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo tiêu chuẩn Nhật Bản
Các hoạt động du lịch công ty, teambuilding, tổ chức sinh nhật...
Cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp
Cơ hội trải nghiệm làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, chuẩn Nhật Bản, dự án cao cấp 4-6 sao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Visaho

Công ty Cổ phần Visaho

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

