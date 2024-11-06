Tuyển Trợ Lý Học Thuật thu nhập Tới 2 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 87 Đại La, Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội., Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 2 Triệu

● Hỗ trợ xây dựng học liệu cho các khóa học ở trung tâm (có hướng dẫn).

● Liên tục cập nhật các đề thi Aptis plus mới nhất (Speaking - Writing) và viết bài mẫu.

● Đề xuất cải tiến giáo trình và các học liệu khác.

● Hỗ trợ chấm bài (nếu được yêu cầu).

● Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý học thuật.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Yêu thích Tiếng Anh và có nền tảng Tiếng Anh tốt.

● Cẩn thận, chủ động, có trách nhiệm với công việc, ham học hỏi.

● Sử dụng Word, Excel từ mức khá trở lên.

● Có khả năng quản lý công việc và lập kế hoạch tốt.

● Ưu tiên ứng viên học các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh hoặc có IELTS 7.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ tương đương).

● Ưu tiên các bạn học tập, hoặc làm việc tại khu vực trường Bách-Kinh-Xây để tiện đi làm và trao đổi.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: 2.000.000 đ (Thử việc một tháng, 85% lương chính thức)

● Xét tăng lương định kì (6 tháng) theo năng lực và hiệu quả hoàn thành công việc thực tế.

● Có cơ hội trở thành giáo viên trực tiếp giảng dạy Aptis nếu đáp ứng được yêu cầu.

● Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, phát triển tốt về chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

