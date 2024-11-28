Tuyển Nhân Viên Học Vụ thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường Lê Vụ, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận học sinh và phụ huynh tại trường.
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của học sinh, phụ huynh trước và trong năm học.
- Thực hiện các công tác văn phỏng & học vụ trường học: xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức sự kiện, chăm sóc fanpage, sắp xếp lớp học, và các công tác hành chính cụ thể khác theo chỉ đạo của ban giám hiệu trường.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Vi tính văn phòng: Word, Excel, Power Point
- Giao tiếp tốt
- Năng động, khéo léo, nhiệt tình, thân thiện, kiên nhẫn, chịu được áp lực công việc
- Có kỹ năng làm việc đội nhóm, linh hoạt trong xử lý tình huống và nhạy bén với các học viên ở nhiều lứa tuổi.
- Ưa nhìn, cân đối, giọng nói dễ nghe.

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-29-31, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, KP 2, Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

