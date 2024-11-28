Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km9 Láng Hòa Lạc, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Trợ lý/Thư ký sản xuất

Theo dõi, làm báo cáo hoạt động Xuất - Nhập nguyên vật liệu

Đối chiếu file Xuất - Nhập nguyên vật liệu theo ngày, tháng

Tính toán, phân bổ, sắp xếp phân chia nguyên vật liệu theo kế hoạch SX

Đếm, chia nguyên vật liệu theo phiếu thợ

Yêu Cầu Công Việc

Từ 6 tháng kinh nghiệm quản lý kho/ kế toán kho

Ưu tiên có kinh nghiệm kho sản xuất

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành kế toán, quản trị

Sử dụng tốt Excel

Có tính cẩn thận

Có thể tăng ca

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 7tr - 9tr

Đóng BHXH trên tổng lương, kể từ khi thử việc

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Ăn trưa tại công ty

15p nghỉ giữa giờ mỗi buổi sáng và buổi chiều

Các ngày nghỉ theo Luật LĐ cộng thêm 02 ngày nghỉ Giáng sinh

Thưởng lễ tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, trợ cấp con nhỏ, các chế độ trợ cấp cho phụ nữ, thưởng mỗi 5 năm làm việc, thưởng nv xuất sắc, KPI,...

Nghỉ mát hàng năm

Lương T13

Bảo hiểm tai nạn 24/7

Tăng thâm niên hàng năm, đánh giá xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

