Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam

Trợ lý/Thư ký sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km9 Láng Hòa Lạc, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất

Theo dõi, làm báo cáo hoạt động Xuất - Nhập nguyên vật liệu
Đối chiếu file Xuất - Nhập nguyên vật liệu theo ngày, tháng
Tính toán, phân bổ, sắp xếp phân chia nguyên vật liệu theo kế hoạch SX
Đếm, chia nguyên vật liệu theo phiếu thợ

Yêu Cầu Công Việc

Từ 6 tháng kinh nghiệm quản lý kho/ kế toán kho
Ưu tiên có kinh nghiệm kho sản xuất
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành kế toán, quản trị
Sử dụng tốt Excel
Có tính cẩn thận
Có thể tăng ca

Quyền Lợi

Mức lương: 7tr - 9tr
Đóng BHXH trên tổng lương, kể từ khi thử việc
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Ăn trưa tại công ty
15p nghỉ giữa giờ mỗi buổi sáng và buổi chiều
Các ngày nghỉ theo Luật LĐ cộng thêm 02 ngày nghỉ Giáng sinh
Thưởng lễ tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, trợ cấp con nhỏ, các chế độ trợ cấp cho phụ nữ, thưởng mỗi 5 năm làm việc, thưởng nv xuất sắc, KPI,...
Nghỉ mát hàng năm
Lương T13
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Tăng thâm niên hàng năm, đánh giá xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam

Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KM 9 Láng Hòa Lạc, An Khánh, Hoài Đức, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

