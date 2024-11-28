Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Km9 Láng Hòa Lạc, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Theo dõi, làm báo cáo hoạt động Xuất - Nhập nguyên vật liệu
Đối chiếu file Xuất - Nhập nguyên vật liệu theo ngày, tháng
Tính toán, phân bổ, sắp xếp phân chia nguyên vật liệu theo kế hoạch SX
Đếm, chia nguyên vật liệu theo phiếu thợ
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 6 tháng kinh nghiệm quản lý kho/ kế toán kho
Ưu tiên có kinh nghiệm kho sản xuất
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành kế toán, quản trị
Sử dụng tốt Excel
Có tính cẩn thận
Có thể tăng ca
Tại Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7tr - 9tr
Đóng BHXH trên tổng lương, kể từ khi thử việc
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Ăn trưa tại công ty
15p nghỉ giữa giờ mỗi buổi sáng và buổi chiều
Các ngày nghỉ theo Luật LĐ cộng thêm 02 ngày nghỉ Giáng sinh
Thưởng lễ tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, trợ cấp con nhỏ, các chế độ trợ cấp cho phụ nữ, thưởng mỗi 5 năm làm việc, thưởng nv xuất sắc, KPI,...
Nghỉ mát hàng năm
Lương T13
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Tăng thâm niên hàng năm, đánh giá xét tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
