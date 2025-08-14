Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KM 9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận hàng hóa, vật tư theo phiếu nhập hoặc lệnh điều động.

Kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa so với chứng từ và báo cáo khi phát hiện sai lệch.

Dán nhãn, mã hàng, sắp xếp hàng vào đúng vị trí theo sơ đồ kho.

Chuẩn bị hàng hóa theo phiếu xuất, đảm bảo đúng số lượng, chủng loại và thời gian giao.

Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất, lập biên bản kiểm kê.

Sắp xếp hàng khoa học, gọn gàng, tránh ẩm mốc, hư hỏng.

Đảm bảo kho luôn sạch sẽ, an toàn, phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển Nam, sức khỏe tốt

Có kinh nghiệm làm các công việc về kho vận là 1 lợi thế

Sử dụng máy tính cơ bản

Lái được xe nâng

Trung thực, nhanh nhẹn

Định hướng gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xét tăng lương theo năng lực

Thưởng lễ, tết, sinh nhật

Tham gia BHXH, BH 24/7

Trợ cấp công tác phí đầy đủ

Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)

