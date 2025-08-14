Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
- Hồ Chí Minh: KM 9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp nhận hàng hóa, vật tư theo phiếu nhập hoặc lệnh điều động.
Kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa so với chứng từ và báo cáo khi phát hiện sai lệch.
Dán nhãn, mã hàng, sắp xếp hàng vào đúng vị trí theo sơ đồ kho.
Chuẩn bị hàng hóa theo phiếu xuất, đảm bảo đúng số lượng, chủng loại và thời gian giao.
Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất, lập biên bản kiểm kê.
Sắp xếp hàng khoa học, gọn gàng, tránh ẩm mốc, hư hỏng.
Đảm bảo kho luôn sạch sẽ, an toàn, phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm các công việc về kho vận là 1 lợi thế
Sử dụng máy tính cơ bản
Lái được xe nâng
Trung thực, nhanh nhẹn
Định hướng gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, sinh nhật
Tham gia BHXH, BH 24/7
Trợ cấp công tác phí đầy đủ
Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
