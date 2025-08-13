Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
• Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp khách theo quy định
• Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, kí kết hợp đồng, cấp phát đồng phục cho công nhân.
• Báo xuất ăn, theo dõi thực phẩm hàng ngày
• Quản lý dữ liệu, hồ sơ nhân viên, phép năm, hợp đồng lao động.
• Hỗ trợ Kho nhập hàng, xuất hàng, kiểm đếm hàng hóa.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp ĐH, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân lực/Kinh tế/Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan
Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng :7.000.000-9.000.000
• Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00, nghỉ CN
• Được hưởng tháng lương thứ 13 - Được tham gia BHXH và nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
• Du lịch, teambuildings hàng năm
• Ăn trưa miễn phí tại Công ty
• Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, bền vững
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga
