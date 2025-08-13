Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

• Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp khách theo quy định
• Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, kí kết hợp đồng, cấp phát đồng phục cho công nhân.
• Báo xuất ăn, theo dõi thực phẩm hàng ngày
• Quản lý dữ liệu, hồ sơ nhân viên, phép năm, hợp đồng lao động.
• Hỗ trợ Kho nhập hàng, xuất hàng, kiểm đếm hàng hóa.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân lực/Kinh tế/Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan
• Thành thạo tin học văn phòng .
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
• Trung thực, chủ động, trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng :7.000.000-9.000.000
• Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00, nghỉ CN
• Được hưởng tháng lương thứ 13 - Được tham gia BHXH và nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
• Du lịch, teambuildings hàng năm
• Ăn trưa miễn phí tại Công ty
• Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 253 đường Bát Khối, tổ 13, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

