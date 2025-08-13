Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

• Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp khách theo quy định

• Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, kí kết hợp đồng, cấp phát đồng phục cho công nhân.

• Báo xuất ăn, theo dõi thực phẩm hàng ngày

• Quản lý dữ liệu, hồ sơ nhân viên, phép năm, hợp đồng lao động.

• Hỗ trợ Kho nhập hàng, xuất hàng, kiểm đếm hàng hóa.

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân lực/Kinh tế/Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan

• Thành thạo tin học văn phòng .

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

• Trung thực, chủ động, trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng :7.000.000-9.000.000

• Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00, nghỉ CN

• Được hưởng tháng lương thứ 13 - Được tham gia BHXH và nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

• Du lịch, teambuildings hàng năm

• Ăn trưa miễn phí tại Công ty

• Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga

