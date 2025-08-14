Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH DACO
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DACO

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 146 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hỗ trợ team SALES chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và phản hồi từ KH về sản phẩm
- Chăm sóc, tìm hiểu nhu cầu của KH để KH mua sản phẩm và mua lại nhiều hơn
- Chăm sóc khách hàng hiện tại, xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững.
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật và hậu mãi để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ từ 25-35 tuổi
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành
Kiến thức: Có hiểu biết kiến thức về thị trường,....
Kỹ năng: Giao tiếp, tin học văn phòng,...
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí trương đương
Phẩm chất cá nhân: ham học hỏi, cầu tiến, trung thực, nhiệt tình, tư duy hướng kết quả và phục vụ hỗ trợ khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH DACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 7-9tr lương cứng + thưởng hiệu quả làm việc
- Thời gian làm việc: 8h-17h từ Thứ 2 -Thứ 6, Thứ 7 làm sáng từ 8-12h
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến rõ ràng.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Các chế độ phúc lợi khác: thưởng lễ, tết, 12phép/năm, teambuilding, du lịch, khám sức khoẻ định kì, ăn trưa tại công ty, phụ cấp thuê nhà,...theo quy định công ty
- Làm việc cùng đội ngũ nhân sự ưu tú, thân thiện, hòa đồng, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
- Được đào tạo bài bản về sản phẩm, các kĩ năng mềm cần thiết trong việc
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc (sim số, email, đồng phục,...)
- Có thể kết thúc thời gian thử việc sớm – dưới 2 tháng tùy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DACO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số nhà 146 - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

