Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 191 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Phiên dịch Trung-Việt cho sếp, đi công tác gặp gỡ khách hàng, công xưởng (công tác trong ngày, nhiều nhất 4b/tuần xe công ty đưa đón)
Hỗ trợ giám đốc trong các công việc nội bộ văn phòng
Thực hiện các công việc theo sự phân công của phó giám đốc quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Tiếng trung nghe nói đọc viết tốt, tương đương HSK5 trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm về vải, ngành may
Chịu khó, ham học hỏi, nhà gần công ty là một lợi thế
Tiếng trung nghe nói đọc viết tốt, tương đương HSK5 trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm về vải, ngành may
Chịu khó, ham học hỏi, nhà gần công ty là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (phụ cấp, lương, thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị văn phòng làm việc như máy tính, điện thoại, sổ tay, văn phòng phẩm,..
Công ty chi trả toàn bộ chi phí khi đi công tác (bao gồm ăn, ở, đi lại)
Được đào tạo bài bản về lĩnh vực ngành nghề của công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị văn phòng làm việc như máy tính, điện thoại, sổ tay, văn phòng phẩm,..
Công ty chi trả toàn bộ chi phí khi đi công tác (bao gồm ăn, ở, đi lại)
Được đào tạo bài bản về lĩnh vực ngành nghề của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI