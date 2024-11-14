Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 191 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Phiên dịch Trung-Việt cho sếp, đi công tác gặp gỡ khách hàng, công xưởng (công tác trong ngày, nhiều nhất 4b/tuần xe công ty đưa đón)

Hỗ trợ giám đốc trong các công việc nội bộ văn phòng

Thực hiện các công việc theo sự phân công của phó giám đốc quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Tiếng trung nghe nói đọc viết tốt, tương đương HSK5 trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm về vải, ngành may

Chịu khó, ham học hỏi, nhà gần công ty là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (phụ cấp, lương, thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị văn phòng làm việc như máy tính, điện thoại, sổ tay, văn phòng phẩm,..

Công ty chi trả toàn bộ chi phí khi đi công tác (bao gồm ăn, ở, đi lại)

Được đào tạo bài bản về lĩnh vực ngành nghề của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin