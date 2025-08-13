Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Nguyễn Văn Bá, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

1. Tuyển dụng và thu hút nhân tài

Hợp tác chặt chẽ với các Hiring Manager để nắm bắt nhu cầu nhân sự hiện tại và tương lai, từ đó điều chỉnh chiến lược tuyển dụng phù hợp với định hướng kinh doanh.

Soạn thảo và đăng tải các mô tả công việc chuyên nghiệp, hấp dẫn, đặc biệt là cho các vị trí ngành CNTT.

Tìm kiếm và thu hút ứng viên chất lượng thông qua đa dạng kênh tuyển dụng: nền tảng tuyển dụng, mạng xã hội, chương trình giới thiệu nội bộ, hợp tác với trường đại học và tiếp cận trực tiếp (headhunting).

Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng: từ sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, lập danh sách rút gọn đến phối hợp phản hồi với các bên liên quan.

Xây dựng, duy trì và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng, phục vụ cho các kế hoạch tuyển dụng ngắn và dài hạn.

2. Hoạch định và chiến lược nhân sự

Phân tích nhu cầu nguồn lực và xây dựng kế hoạch tuyển dụng chủ động nhằm đảm bảo sự sẵn sàng về nhân sự khi có yêu cầu từ các phòng ban.

Cập nhật và ứng dụng các xu hướng, công nghệ mới trong lĩnh vực tuyển dụng và ngành CNTT để nâng cao hiệu quả tìm kiếm ứng viên.

3. Thương hiệu tuyển dụng & truyền thông nội bộ

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, môi trường làm việc và thương hiệu tuyển dụng thông qua các kênh truyền thông, mối quan hệ đối tác và các chương trình tương tác với ứng viên.

Hỗ trợ triển khai các sáng kiến gắn kết nhân viên, chương trình giới thiệu nội bộ (referral) và giữ chân nhân tài.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, CNTT hay các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên từng tuyển các vị trí IT hoặc có kinh nghiệm làm việc tại công ty công nghệ.

Có kiến thức về quản trị nguồn lực, tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng quản lý thời gian và kiểm soát tiến độ công việc tốt.

Có khả năng sử dụng Canva, AI.

Khả năng học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 Tr - 15 Tr VND

