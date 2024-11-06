Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự 15 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hỗ trợ cắt, ra rập

Hoàn thiện thành phẩm: khâu khuy, cúc, tết dây trang trí sản phẩm, đi thùa khuy, khuyết, ...

Chuẩn bị nguyên phụ liệu: vải, khóa, ....

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trợ lý sản xuất là một lợi thế

Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực

Sức khỏe tốt

Tốt nghiệp từ trung cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo

Được đào tạo về quy trình làm việc chuyên nghiệp

Được đào tạo về sản phẩm thời trang cao cấp

Được hỗ trợ công cụ dụng cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.