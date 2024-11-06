Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự 15 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hỗ trợ cắt, ra rập
Hoàn thiện thành phẩm: khâu khuy, cúc, tết dây trang trí sản phẩm, đi thùa khuy, khuyết, ...
Chuẩn bị nguyên phụ liệu: vải, khóa, ....

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trợ lý sản xuất là một lợi thế
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực
Sức khỏe tốt
Tốt nghiệp từ trung cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo
Được đào tạo về quy trình làm việc chuyên nghiệp
Được đào tạo về sản phẩm thời trang cao cấp
Được hỗ trợ công cụ dụng cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1A ngõ 4 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

