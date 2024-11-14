Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Mediprotek Vina làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: Lô C, Khu Công Nghiệp An Nghiệp, Châu Thành

Kế hoạch sản xuất

Thống kê, tổng hợp các số liệu của sản xuất

Thu thập dữ liệu từ quản lý, nhập liệu lên hệ thống

Lập báo cáo sản xuất và các báo cáo liên quan theo sự phân công từ cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng học hỏi

Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực sản xuất, thống kê là một lợi thế

Tin học căn bản

Có thể giao tiếp tiếng anh là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Mediprotek Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận

- Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13, hỗ trợ cơm trưa và các chế độ khác theo quy định công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật và Quy chế của Công ty.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công đoàn công ty. (sinh nhật, hiếu hỷ,...)

- Được đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

