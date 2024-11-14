Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Mediprotek Vina làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công ty TNHH Mediprotek Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Sóc Trăng: Lô C, Khu Công Nghiệp An Nghiệp, Châu Thành
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Thống kê, tổng hợp các số liệu của sản xuất
Thu thập dữ liệu từ quản lý, nhập liệu lên hệ thống
Lập báo cáo sản xuất và các báo cáo liên quan theo sự phân công từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng học hỏi
Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực sản xuất, thống kê là một lợi thế
Tin học căn bản
Có thể giao tiếp tiếng anh là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Mediprotek Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: thỏa thuận
- Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13, hỗ trợ cơm trưa và các chế độ khác theo quy định công ty.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật và Quy chế của Công ty.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công đoàn công ty. (sinh nhật, hiếu hỷ,...)
- Được đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mediprotek Vina
