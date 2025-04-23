Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Dịch vụ Asan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, doanh thu của một cửa hàng trong chuỗi nhà hàng
Chủ động tiếp cận và chăm sóc khách hàng
Đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đặt ra hoặc duy trì sự phát triển doanh thu đều
Đào tạo về thương hiệu và các chuyên môn cần thiết cho nhân viên
Quản lý Tuyển dụng và các vấn đề liên quan tới nhân sự
Tác phong/ thái độ phục vụ khách hàng tốt
Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối thiểu
Chịu trách nhiệm giải trình các khoản chỉ, các khoản đề xuất cho hoạt động của cửa hàng
Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại cửa hàng theo chính sách, quy trình của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả lãnh đạo và là hình mẫu cho nhân viên
Có khả năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp + Thưởng KPI
Lương tháng 13
12 ngày phép/năm
Có lộ trình đào tạo và phát triển
Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước
Ưu đãi giảm giá nội bộ tại hệ thống nhà hàng trực thuộc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
