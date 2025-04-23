Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Dịch vụ Asan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, doanh thu của một cửa hàng trong chuỗi nhà hàng

Chủ động tiếp cận và chăm sóc khách hàng

Đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đặt ra hoặc duy trì sự phát triển doanh thu đều

Đào tạo về thương hiệu và các chuyên môn cần thiết cho nhân viên

Quản lý Tuyển dụng và các vấn đề liên quan tới nhân sự

Tác phong/ thái độ phục vụ khách hàng tốt

Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối thiểu

Chịu trách nhiệm giải trình các khoản chỉ, các khoản đề xuất cho hoạt động của cửa hàng

Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại cửa hàng theo chính sách, quy trình của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 1 năm trở lên ở vị trí tương đương trong các chuỗi F&B

Có khả lãnh đạo và là hình mẫu cho nhân viên

Có khả năng đào tạo và huấn luyện nhân viên

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Phụ cấp + Thưởng KPI

Lương tháng 13

12 ngày phép/năm

Có lộ trình đào tạo và phát triển

Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước

Ưu đãi giảm giá nội bộ tại hệ thống nhà hàng trực thuộc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin