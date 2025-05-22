Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá Hà Nội, Việt Nam, ĐCT08, Phùng Xá, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân lực, thiết bị, nguyên vật liệu, môi trường

Đưa ra cải tiến để đảm bảo mục tiêu sản lượng, chất lượng, an toàn, tính năng, chi phí

Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý sản xuất, quản lý thiết bị, vận hành, sửa chữa bảo dưỡng (Ưu tiên)

Chịu được áp lực công việc

Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Nhật

Ưu tiên ứng viên sinh sống gần công ty, có thể gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, hiện đại.

- Mức lương/thưởng cạnh tranh, hấp dẫn (Thỏa thuận dựa theo năng lực và kinh nghiệm của từng ứng viên).

- Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.

- Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty.

- Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.

- Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng.

- Ngoài ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, hàng năm Meiko có thêm 5 ngày nghỉ của công ty hưởng nguyên lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

