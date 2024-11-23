Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Trạm thu mua hạt sen Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - Ấp 6B, Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp, Tháp Mười, Huyện Tháp Mười

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Từ 5 Triệu

- Trực tiếp mua nguyên liệu (hạt sen), vật liệu theo yêu cầu

- Theo dõi nhập hàng, giải quyết vấn đề phát sinh

- Lập các báo cáo thu mua.

- Làm các hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm quản lý

- Năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm.

Tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc

Lương, Thưởng Theo kết quả kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company

