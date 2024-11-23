Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Từ 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company
Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp: Trạm thu mua hạt sen Công ty CP Đồ hộp Hạ Long
- Ấp 6B, Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp, Tháp Mười, Huyện Tháp Mười
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Từ 5 Triệu
- Trực tiếp mua nguyên liệu (hạt sen), vật liệu theo yêu cầu
- Theo dõi nhập hàng, giải quyết vấn đề phát sinh
- Lập các báo cáo thu mua.
- Làm các hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm quản lý
- Năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt.
- Ưu tiên có kinh nghiệm.
Tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc
Lương, Thưởng Theo kết quả kinh doanh của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
