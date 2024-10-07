Tuyển Xây dựng Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 32 Triệu

Mức lương 28 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, P2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 28 - 32 Triệu

Quản trị, vận hành hệ thống mạng tại công ty/công ty thành viên

Kiến thức tốt về OSPF, EIGRP, RIP, Static Route, VLAN, STP, RSTP, Trunking. Hiểu biết kiến trúc hoạt động của mô hình OSI 7 layer & TCP/IP. Vận hành và quản trị hệ thống firewalls, routers, switches, VPN, các công cụ liên quan đến hệ thống mạng. Vận hành và quản trị hệ thống WIFI Cisco Controller, Aruba Controller, hệ thống có số lượng AP lớn... Có kinh nghiệm giám sát, xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống mạng. Có kinh nghiệm trên hệ thống mạng lớn, hoặc trung tâm dữ liệu mà một lợi thế. Hỗ trợ/tư vấn kỹ thuật liên quan đến hệ thống mạng cho công ty thành viên.

Quản trị, vận hành hạ tầng trung tâm dữ liệu

Có kinh nghiệm quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu. Hiểu biết về các hệ thống điện, UPS...

Thiết kế và đưa ra các giải pháp tối ưu hệ thống mạng

Bảo mật hệ thống mạng

Tham gia triển khai các hệ thống bảo mật, nhằm bảo vệ hệ thống mạng khỏi các mối đe dọa từ vi rút, trojan, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, mã độc, kẻ tấn công / tin tặc, v.v... Xây dựng chính sách bảo mật cho hệ thống phần mềm, phần cứng/mạng, trung tâm dữ liệu; tuân thủ các tiêu chuẩn CIS / NIST... Giám sát nhằm đảm bảo các chính sách bảo mật thông tin được thực thi. Hỗ trợ đào tạo nhầm nâng cao nhận thức của nhân viên về vấn đề bảo mật.

Thực hiện, tư vấn, giám sát các dự án CNTT

Tham gia thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho công ty hoặc trung tâm dữ liệu Tập đoàn. Tư vấn/ giám sát kỹ thuật cho các dự án hạ tầng tại công ty thành viên.

Với Mức Lương 28 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân/Cao đẳng chuyên ngành về công nghệ thông tin hoặc có liên quan. Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc. Ưu tiên có chứng chỉ CCNA/CCNP hoặc Certificate of Security+, CEH là một lợi thế. Nắm vững kiến thức về networking/ switching, bảo mật hệ thống mạng. Có kỹ năng xử lý sự cố, quản lý thời gian, lập kế hoạch. Sử dụng Anh ngữ ở mức độ đoc hiểu tài liệu. Có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực.

Tại Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương, thưởng dựa trên năng lực của nhân viên. Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Pháp luật lao động và chính sách Công ty. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp. Tham gia các chương trình đào tạo năng lực nhằm nâng cao và phát triển chuyên môn. Khám sức khoẻ, hoạt động team building được tổ chức định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

