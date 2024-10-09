Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep
- Hà Nội: Số 290/26
- 384/60 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tìm kiếm, giới thiệu và ký kết hợp tác cùng các đối tác mới có tiềm năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ B2B của Prep.
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ cùng đối tác, đảm bảo các nhu cầu của đối tác và nguồn lực của doanh nghiệp có thể cân đối và hiệu quả.
Chuẩn bị tài liệu, thiết lập lịch họp, lịch gặp mặt, thuyết trình trực tiếp với các đối tác.
Kết hợp với đội ngũ phát triển sản phẩm xây dựng các dịch vụ và sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường.
Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 02 năm năm kinh nghiệm Sales B2B ở các công ty liên quan đến dịch vụ, đặc biệt là công nghệ, giáo dục là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác / khách hàng tại các vị trí: Sales, Consultant, Business Development, Account Manager, Partnership, Customer Relationship Manager, ...,
Thành thạo các kỹ năng đàm phán, giao tiếp, thương lượng, thuyết phục.
Yêu thích kinh doanh, máu lửa, nhiệt huyết, thích ứng nhanh với công nghệ và có định hướng lâu dài trong mảng sales
Có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt
Khả năng sắp xếp công việc ưu tiên, tinh thần trách nhiệm cao, bám sát mục tiêu và đảm bảo tiến độ công việc tốt.
Tiếng Anh tốt là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, truyền tải thông tin, thuyết phục tốt
Thời gian làm việc: 40 giờ/ tuần
Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì
Full-time: 10.000.000 - 13.000.000đ / tháng (Gross)
Thưởng hoa hồng và thưởng doanh thu team theo kết quả công việc. Mức on-target earning đạt 15M - 30M/tháng Tham gia các câu lạc bộ thể dục, thể thao tại công ty Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng... Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức Được làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, cơ hội học hỏi và thăng tiến cao. Học MIỄN PHÍ 01 khóa Tiếng Anh hoặc tiếng Trung trên Prepedu. com
Thưởng hoa hồng và thưởng doanh thu team theo kết quả công việc. Mức on-target earning đạt 15M - 30M/tháng
Tham gia các câu lạc bộ thể dục, thể thao tại công ty
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng...
Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức
Được làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động.
Đồng nghiệp thân thiện, cơ hội học hỏi và thăng tiến cao.
Học MIỄN PHÍ 01 khóa Tiếng Anh hoặc tiếng Trung trên Prepedu. com
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
