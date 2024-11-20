Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÂN NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Lãnh đạo và quản lý đội ngũ kỹ thuật viên trong các dự án của công ty.

Điều hành và giám sát tất cả các hoạt động kỹ thuật trong các tòa nhà văn phòng

Tham vấn cho Ban Giám Đốc về các vấn đề kỹ thuật và vận hành.

Đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách.

Phát triển các kế hoạch và chiến lược kỹ thuật để đạt được mục tiêu công ty.

Đào tạo và phát triển năng lực của nhân viên kỹ thuật.

Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hoá quy trình làm việc.

Phối hợp với nhà thầu chính, đối tác để xử lý các vấn đề liên quan đến công việc xây dựng.

Am hiểu kỹ thuật xây dựng, và các vấn đề trong thi công công trình.

Quản lý vật tư, tiến độ thi công trong phạm vi ngân sách đã duyệt.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 4 - 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, trong đó có tối thiểu 2 năm ở vị trí quản lý.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc.

Am hiểu sâu về các quy trình và công nghệ kỹ thuật hiện đại.

Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÂN NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, xây dựng văn hóa tôn trọng khách hàng, tôn trọng giữa các thành viên trong công ty với nhau làm nền tảng

- Phụ cấp tiền xăng tùy theo tính chất công việc.

- Thưởng Tết

- Team building , được tổ chức các buổi party sinh nhật và giao lưu

- Được đóng BHXH, nghỉ phép năm

