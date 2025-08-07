Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VIỆN DƯỠNG LÃO HẠNH PHÚC VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 182/13/64 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

- Lập các mẫu biểu kế toán theo đúng quy trình và đúng quy định của pháp luật;

- Lên kế hoạch công việc chi tiết và thực hiện nhiệm vụ của phòng Tài chính Kế toán;

- Nhập liệu, theo dõi và báo cáo sổ quỹ, thuế

- Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo quản trị và BCTC cuối năm;

- Theo dõi công nợ, dòng tiền phải thu, phải trả, tính lương và BHXH.

- Làm việc với thuế, bảo hiểm, ngân hàng khi có công việc phát sinh;

- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

• 3–5 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, ưu tiên dịch vụ/chăm sóc sức khỏe.

• Độ tuổi : Từ 25 – 35. Giới tính: Nữ.

• Am hiểu chuẩn mực KTVN, quy định thuế và chế độ BHXH/BHYT/BHTN.

• Thành thạo MISA, Fast, ERP và Excel nâng cao.

• Ưu tiên có chứng chỉ Kế toán, ACCA, CMA.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆN DƯỠNG LÃO HẠNH PHÚC VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 14–15 triệu VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực).

• Thưởng tháng 13, lễ Tết. du lịch hằng năm.

• Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, tăng ca ×1.5, lễ ×3.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

• Nghỉ phép: phép năm, thâm niên.

• Môi trường làm việc nhân văn, hoà đồng, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆN DƯỠNG LÃO HẠNH PHÚC VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin