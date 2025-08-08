Tuyển Video Editor Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Công việc dùng các công cụ, phần mềm bỏ đi những đoạn phim không cần thiết và nối ghép những mảnh khác nhau

Phối hợp với phòng nội dung/đối tác sản xuất video TVC/Quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ của Tập đoàn.

Dựng video theo yêu cầu.

Đáp ứng đúng deadline theo kế hoạch, yêu cầu của Công ty.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về chụp ảnh, quay, dựng phim (ưu tiên có KN trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ, Spa, phòng khám)

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, có kiến thức tốt về Adobe After Effect. Biết sử dụng phần mềm Ediusvà một số phần mềm hỗ trợ khác.

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay dựng.

Tại Công ty TNHH Da liễu 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe + Lương KPI + Thưởng khác nếu có

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm…

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập…

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Công ty cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Da liễu 247

