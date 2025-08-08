Tuyển Kế toán tổng hợp VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ziuka Tower 85 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp, báo cáo thuế, báo cáo tài chính.
Cập nhật toàn bộ số liệu vào phần mềm kế toán hàng tháng.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả khách hàng.
Chịu trách nhiệm làm báo cáo kê khai & quyết toán thuế.
Kiểm soát hóa đơn mua hàng, xuất hóa đơn.
Kiểm soát chi phí và quản lý công nợ.
Quản lý thu chi, quỹ tiền mặt, tiền gửi và tiền vay.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm.
Kỹ năng sắp xếp, điều phối và quản lý công việc tốt.
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn.
Có thái độ làm việc hòa nhã, nghiêm túc, sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu công việc do Cấp trên giao.
Tuân thủ quy định của Công ty.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 14.000.000 – 15.000.000/tháng.
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc, máy tính.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm…
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 ( 8h00 – 17h00), Thứ 7 ( 8h00 – 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, 85 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

