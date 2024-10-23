Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT
- Tuyên Quang: Cụm CN Phúc Ứng
- Sơn Dương
- Tuyên Quang, Sơn Dương
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Tiếp nhận và tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp hàng ngày, tuần, tháng.
Theo dõi, quản lý quá trình sản xuất, giải quyết các sự cố trong ca liên quan đến chất lượng, năng suất, tiến độ,. Lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng, phỏng vấn, phân công đào tạo nhân sự mới
Quản lý, tiếp nhận phản hồi về lỗi kỹ thuật để lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
Chủ động đề xuất các giải pháp cải tiến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất
Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình làm việc cho phù hợp với tình hình mới
Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc
Thực hiện việc báo cáo hàng ngày, hàng tuần về hoạt động của các chuyền, những sự cố đã xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc...
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về: quản trị nhân sự, biết cách lập kế hoạch vệ sinh 5S, bảo trì tự quản thiết bị cho tuần, tháng của tổ Hòa đồng, vui vẻ, năng động, sáng tạo
Có tinh thần cầu tiến, biết tôn trọng mọi người, có tâm huyết , có tinh thần trách nhiệm, tính thẳng thắn, tích cực trong công việc, có uy tín.
Tại CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội thăng tiến cao Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI