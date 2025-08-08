Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà máy Tân Vĩnh Phát - Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Thu chi tiền mặt, nhập sao kê Ngân hàng các khoản thanh toán công nợ Khách hàng

Gửi đối chiếu công nợ theo yêu cầu khách hàng, theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng theo hoá đơn bán hàng

Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn

Báo cáo bán hàng theo tuần cho KTT

Báo cáo theo tháng

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm: trên 02 năm

Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, thành thạo Excel

Có khả năng sáng tạo và chịu được áp lực công việc, có khả năng giao tiếp tố

Siêng năng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 9 - 12 triệu + Phụ Cấp = Thu nhập 11 - 14 triệu/tháng

Thu nhập 11 - 14 triệu/tháng

Phụ cấp chuyên cần: 300 nghìn/ tháng

Phụ cấp nhà trọ: 300 nghìn / tháng

Phụ cấp ăn trưa 1 bữa/ngày

Phụ cấp thâm niên 500 nghìn/năm

Phép năm trong thời gian thử việc

Chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Tham quan du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin