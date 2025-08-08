Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nhà máy Tân Vĩnh Phát
- Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Thu chi tiền mặt, nhập sao kê Ngân hàng các khoản thanh toán công nợ Khách hàng
Gửi đối chiếu công nợ theo yêu cầu khách hàng, theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng theo hoá đơn bán hàng
Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn
Báo cáo bán hàng theo tuần cho KTT
Báo cáo theo tháng
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
Kinh nghiệm: trên 02 năm
Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, thành thạo Excel
Có khả năng sáng tạo và chịu được áp lực công việc, có khả năng giao tiếp tố
Siêng năng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 9 - 12 triệu + Phụ Cấp = Thu nhập 11 - 14 triệu/tháng
Thu nhập 11 - 14 triệu/tháng
Phụ cấp chuyên cần: 300 nghìn/ tháng
Phụ cấp nhà trọ: 300 nghìn / tháng
Phụ cấp ăn trưa 1 bữa/ngày
Phụ cấp thâm niên 500 nghìn/năm
Phép năm trong thời gian thử việc
Chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Tham quan du lịch hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
