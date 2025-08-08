Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phường 2, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
-Quản lý gian hàng trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop...)
- Am hiểu quy trình bán hàng thương mại điện tử và các thao tác liên quan trong hệ thống quản lý cửa hàng trên sàn
- Xây dựng chiến lược phát triển cửa hàng, tạo kế hoạch bán hàng và khuyến mãi (lên plans)
-Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các chương trình khuyến mãi, livestream,...
-Phân tích dữ liệu bán hàng, báo cáo
-Hỗ trợ phiên dịch thông tin sản phẩm (nếu có)
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Trung, thương mại điện tử, ....
-Tiếng Trung HSK4- HSK5/ tiếng Anh
-Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực vận hành sàn TMĐT là lợi thế (chấp nhận sinh viên mới ra trường có đam mê và năng lực)
-Kỹ năng sử dụng Excel, siêng năng, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập lên đến 11.000.000- 14.000.000
• Thưởng hiệu suất làm việc
• Thưởng tháng 13
• Cung cấp máy tính, công cụ thiết bị làm việc
• Tham gia các hoạt động Teambuidling, du lịch...theo chính sách Công ty
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước.
• Có ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định.
• Được đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn và làm việc trong môi trường thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
