Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phường 2, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

-Quản lý gian hàng trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop...)

- Am hiểu quy trình bán hàng thương mại điện tử và các thao tác liên quan trong hệ thống quản lý cửa hàng trên sàn

- Xây dựng chiến lược phát triển cửa hàng, tạo kế hoạch bán hàng và khuyến mãi (lên plans)

-Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các chương trình khuyến mãi, livestream,...

-Phân tích dữ liệu bán hàng, báo cáo

-Hỗ trợ phiên dịch thông tin sản phẩm (nếu có)

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Trung, thương mại điện tử, ....

-Tiếng Trung HSK4- HSK5/ tiếng Anh

-Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực vận hành sàn TMĐT là lợi thế (chấp nhận sinh viên mới ra trường có đam mê và năng lực)

-Kỹ năng sử dụng Excel, siêng năng, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập lên đến 11.000.000- 14.000.000

• Thưởng hiệu suất làm việc

• Thưởng tháng 13

• Cung cấp máy tính, công cụ thiết bị làm việc

• Tham gia các hoạt động Teambuidling, du lịch...theo chính sách Công ty

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước.

• Có ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định.

• Được đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn và làm việc trong môi trường thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

