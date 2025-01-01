Công việc Trưởng ca

Tất cả địa điểm
Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 22 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 27/08/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Tuyển Trưởng ca DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HIGHGATE
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HIGHGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HIGHGATE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.
Tuyển Trưởng ca Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nam thu nhập 400 - 550 USD
Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Enshu Việt Nam
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Enshu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Enshu Việt Nam
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Tuyển Trưởng ca Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Bình Thuận thu nhập 900 - 11 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Thuận Hồ Chí Minh Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Trưởng ca Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP 1MATRIX
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CP 1MATRIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP 1MATRIX
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bánh Savoure
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Bánh Savoure làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH Bánh Savoure
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ORC Coffee Passion Group
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần ORC Coffee Passion Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần ORC Coffee Passion Group
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegatron Vietnam
Tuyển Trưởng ca Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 25 USD
Pegatron Vietnam
Hạn nộp: 10/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Trưởng ca Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Bắc Ninh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Hạn nộp: 14/08/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản Lý Và Dịch Vụ Tài Sản Thành Công
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Quản Lý Và Dịch Vụ Tài Sản Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Quản Lý Và Dịch Vụ Tài Sản Thành Công
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY (BẮC GIANG)
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY (BẮC GIANG) làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY (BẮC GIANG)
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG
7 - 7 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Cái Lò Nướng
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng ca Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn ROX (ROX Group)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Phú Thọ thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Văn Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH Văn Minh
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Cung ứng nhựa đường Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Cung ứng nhựa đường Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH - HÒA BÌNH GALAXY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH - HÒA BÌNH GALAXY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
8.7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Kosy Pro Company làm việc tại Điện Biên thu nhập 10 - 15 Triệu Kosy Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng Trưởng ca đang tăng mạnh nhờ sự phát triển của ngành sản xuất và dịch vụ. Với vai trò quan trọng trong việc quản lý và giám sát đội ngũ, Trưởng ca đóng góp không nhỏ vào sự thành công của các doanh nghiệp. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Trưởng ca

Trưởng ca là người chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động trong một ca làm việc cụ thể tại các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Họ đảm bảo rằng quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ, đạt chất lượng và hiệu suất mong muốn.

Theo dự báo, nhu cầu nhân lực cho các ngành sản xuất tại Việt Nam trong giai đoạn 2020-2025 sẽ tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, ngành sản xuất dự kiến cần khoảng 10.800 lao động. Điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất và nhu cầu tuyển dụng các vị trí quản lý như trưởng ca để đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả.

Với sự phát triển của ngành sản xuất, xu hướng tuyển dụng trưởng ca ngày càng tăng với hơn 100 tin tuyển dụng mỗi ngày. Các doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm quản lý, kỹ năng lãnh đạo và khả năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, việc hiểu biết về công nghệ mới và khả năng ứng dụng trong sản xuất cũng là yếu tố quan trọng được các nhà tuyển dụng chú trọng.

Vị trí trưởng ca mang lại nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Với kinh nghiệm và thành tích tốt, trưởng ca có thể được xem xét cho các vị trí quản lý cấp cao hơn như quản đốc, giám đốc sản xuất. Ngoài ra, kỹ năng quản lý và lãnh đạo phát triển trong quá trình làm việc cũng mở ra cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc khởi nghiệp riêng.

Nhu cầu tuyển dụng trưởng ca tăng mạnh do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sản xuất 2
Nhu cầu tuyển dụng trưởng ca tăng mạnh do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sản xuất 2

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Trưởng ca

Theo thông tin tìm hiểu từ Job3s, mức lương của vị trí Trưởng ca dao động từ 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng mức lương tuyển dụng trưởng ca chi tiết theo từng vị trí công việc và kinh nghiệm:

Vị trí công việc Mức lương (VNĐ/tháng)
Trưởng ca trong dịch vụ khách hàng 8.000.000 - 12.000.000
Trưởng ca trong lĩnh vực bán lẻ (siêu thị) 9.000.000 - 13.000.000
Trưởng ca sản xuất 10.000.000 - 14.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm Trưởng ca

Vị trí Trưởng ca đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và duy trì sự hiệu quả của công việc hàng ngày trong một ca làm việc. Công việc của Trưởng ca không chỉ bao gồm giám sát hoạt động mà còn yêu cầu sự quản lý tốt đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nhân sự trong ca làm việc. Dưới đây là mô tả chi tiết về việc làm Trưởng ca:

  • Quản lý và giám sát hoạt động hàng ngày của nhóm: Trưởng ca sẽ theo dõi tiến độ công việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ca, đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện đúng quy trình và đạt hiệu quả cao.
  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Trưởng ca chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm/dịch vụ do đội ngũ trong ca cung cấp, nhằm đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chất lượng luôn được duy trì.
  • Đào tạo và phát triển nhân viên trong ca: Trưởng ca sẽ thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo cho các thành viên trong ca về các kỹ năng chuyên môn và quy trình làm việc, đảm bảo đội ngũ luôn nâng cao năng lực làm việc.
  • Giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc: Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, Trưởng ca là người đứng ra xử lý và giải quyết, tìm ra giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để không làm gián đoạn tiến độ công việc.
Việc làm Trưởng ca là giám sát hoạt động, quản lý tốt đối chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nhân sự trong ca làm việc
Việc làm Trưởng ca là giám sát hoạt động, quản lý tốt đối chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nhân sự trong ca làm việc

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Trưởng ca

Việc làm Trưởng ca hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mỗi khu vực có những đặc điểm riêng biệt về lĩnh vực và mức lương dao động tùy thuộc vào yêu cầu công việc và ngành nghề.

4.1. Tuyển dụng việc làm Trưởng ca tại Hà Nội

Hà Nội với vai trò là thủ đô của Việt Nam, tập trung vào các ngành công nghiệp sản xuất, dịch vụ khách hàng và thương mại. Các công ty tại đây đặc biệt chú trọng vào việc tuyển Trưởng ca có kinh nghiệm trong quản lý sản xuất, dịch vụ khách hàng và bán lẻ. Các vị trí trưởng ca sản xuất, trưởng ca trong các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại hoặc nhà hàng, khách sạn đều có nhu cầu tuyển dụng lớn.

4.2. Tuyển dụng việc làm Trưởng ca tại Hồ Chí Minh

Là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, thị trường việc làm tại Hồ Chí Minh vô cùng đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và dịch vụ. Các ngành công nghiệp như chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng, điện tử và may mặc rất phát triển, vì vậy nhu cầu tuyển dụng Trưởng ca tại đây cũng rất lớn.

Các doanh nghiệp tìm kiếm những ứng viên có khả năng quản lý nhóm hiệu quả và giám sát quy trình làm việc chặt chẽ. Mức lương tại Hồ Chí Minh cho vị trí tuyển dụng Trưởng ca dao động từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt các công ty lớn hoặc các vị trí yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm sẽ có mức lương cao hơn.

4.3. Tuyển dụng việc làm Trưởng ca tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố phát triển mạnh về ngành du lịch, dịch vụ và sản xuất. Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng thường tuyển dụng Trưởng ca cho các việc làm khách sạn, nhà hàng, sản xuất và bán lẻ. Mặc dù thị trường lao động tại Đà Nẵng không lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh nhưng nhu cầu tuyển Trưởng ca vẫn ổn định, đặc biệt là trong các lĩnh vực du lịch và dịch vụ.

Tuyển dụng Trưởng ca tập trung tại các thành phố lớn phát triển của nước ta
Tuyển dụng Trưởng ca tập trung tại các thành phố lớn phát triển của nước ta

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Trưởng ca

Sau khi tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng Trưởng ca, chúng ta cần xem xét những kỹ năng và yêu cầu mà các nhà tuyển dụng mong muốn ở ứng viên cho vị trí này. Dưới đây là những yêu cầu chủ yếu mà các nhà tuyển dụng thường đưa ra khi tuyển dụng Trưởng ca:

  • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm: Trưởng ca là người đứng đầu một ca làm việc, vì vậy khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ là yếu tố vô cùng quan trọng. Trưởng ca cần biết cách phân công công việc hợp lý, động viên nhân viên, và tạo ra một môi trường làm việc tích cực. Kỹ năng này giúp đảm bảo đội ngũ làm việc hiệu quả, đạt được mục tiêu chung.
  • Kỹ năng giao tiếp và tương tác: Khả năng giao tiếp rõ ràng và hiệu quả là yếu tố quan trọng giúp Trưởng ca duy trì sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong nhóm. Đồng thời, kỹ năng này cũng giúp giải quyết mâu thuẫn và xung đột phát sinh trong quá trình làm việc, đảm bảo mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng và không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định: Trong quá trình làm việc, Trưởng ca sẽ gặp phải rất nhiều tình huống phát sinh. Việc có khả năng phân tích tình huống và đưa ra quyết định đúng đắn sẽ giúp công việc không bị gián đoạn. Các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm những ứng viên có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả, đặc biệt là trong môi trường làm việc căng thẳng và yêu cầu quyết định nhanh chóng.
  • Kiến thức về quy trình sản xuất hoặc dịch vụ liên quan: Trưởng ca cần có kiến thức vững vàng về quy trình sản xuất hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp. Việc hiểu rõ quy trình sẽ giúp họ quản lý công việc chính xác, phát hiện sớm các sự cố và tối ưu hóa hiệu suất công việc. Kiến thức này có thể đến từ kinh nghiệm làm việc hoặc từ việc học hỏi trong suốt quá trình nghề nghiệp.
Việc làm Trưởng ca yêu cầu những kỹ năng lãnh đạo, quản lý và ra quyết định
Việc làm Trưởng ca yêu cầu những kỹ năng lãnh đạo, quản lý và ra quyết định

6. Những khó khăn trong việc làm Trưởng ca

Tìm việc làm Trưởng ca có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhờ nhu cầu tuyển dụng cao trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, những người làm trong ngành Trưởng ca cần phải đối mặt với không ít khó khăn và áp lực trong quá trình làm việc như:

6.1. Áp lực công việc và quản lý thời gian

Trưởng ca chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của toàn bộ nhóm trong suốt ca làm việc, điều này đôi khi gây ra sự căng thẳng và áp lực lớn. Họ phải quản lý nhiều công việc đồng thời như điều phối, giải quyết vấn đề phát sinh, và duy trì năng suất làm việc của nhân viên. Bên cạnh đó, việc quản lý thời gian hiệu quả là một thách thức lớn, khi công việc đòi hỏi họ phải làm việc theo ca và điều chỉnh lịch trình linh hoạt.

6.2. Xử lý xung đột và tạo động lực cho nhân viên

Trong quá trình làm việc, xung đột giữa các nhân viên là điều không thể tránh khỏi. Trưởng ca cần phải là người đứng ra hòa giải và giải quyết những tranh chấp này một cách khéo léo, nhằm duy trì môi trường làm việc hòa đồng, hiệu quả. Trưởng ca phải biết cách khuyến khích và động viên đội ngũ của mình, giúp họ duy trì hiệu suất làm việc cao dù có những thách thức hoặc căng thẳng trong công việc.

6.3. Cập nhật kiến thức và kỹ năng mới

Ngành công nghiệp và các quy trình làm việc liên tục thay đổi, vì vậy Trưởng ca cần phải liên tục học hỏi và cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới để duy trì hiệu quả công việc. Việc không cập nhật kịp thời các xu hướng mới hoặc thay đổi trong quy trình có thể dẫn đến việc không hoàn thành công việc một cách tối ưu và gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung của nhóm.

Tuyển dụng Trưởng ca luôn là một trong những lĩnh vực có nhu cầu cao trên thị trường lao động hiện nay, đặc biệt trong các ngành sản xuất, dịch vụ và bán lẻ. Với vai trò quản lý đội ngũ và đảm bảo chất lượng công việc, Trưởng ca không chỉ cần có kỹ năng lãnh đạo vững vàng mà còn phải luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức công việc. Hãy trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và khả năng xử lý tình huống hiệu quả để đạt được thành công và thăng tiến trong sự nghiệp.