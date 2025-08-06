Tuyển Content Creator Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản video cho các kênh Tiktok, Youtube, Facebook

- Đăng video trên các kênh, quản lý các kênh

- Đo lường chất lượng Video trên Tiktok, Youtube, Facebook

- Phối hợp với nhân viên quay dựng trong quá trình sản xuất video (chủ yếu là short video)

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến về Content, phát triển kênh social, các chiến dịch Marketing, quảng cáo nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khách hàng, tăng nhận diện thương hiệu…

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo Công ty

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên có khả năng dựng Video

- Có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là một lợi thế.

- Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi, có trách nhiệm.

- Tư duy nhanh nhạy, sáng tạo

- Có kỹ năng quản lý thời gian công việc, giao tiếp tốt

Tại Công ty CP Lendbiz Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

- Thưởng theo doanh số của đơn vị quản lý.

- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc như điện thoại bàn, máy tính,....

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc....

- Cơ hội và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng

- Xét duyệt tăng lương, bậc chuyên viên định kỳ hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc.

- Tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, Teambuiding định kỳ

- Làm việc trong môi trường Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc công ty:

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng

Thứ 7: 8h00 – 12h00

- Nghỉ Lễ theo quy định nhà nước

- Địa điểm làm việc: Căn TT5-1B-25, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Lendbiz

