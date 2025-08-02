Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa CT2 - C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Xây dựng ý tưởng và triển khai viết kịch bản dạng storytelling, dạng lovestory

Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.

Nghiên cứu, phân tích cải tiến phát triển nội dung.

Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên.

Từ 1 năm kinh nghiệm vị trí biên kịch hoạt hình, có thành tựu cá nhân tốt (lượt view cao, vinh danh) là một lợi thế

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Biên kịch, đạo diễn, báo chí, ngoại ngữ….

Trình độ tiếng anh cơ bản 450 TOEIC

Kỹ năng tư duy logic, tư duy hình ảnh.

Có khả năng phân tích, tổng hợp.

Tích cực, chủ động và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng:

Thu nhập khoảng từ 11 - 14 triệu/tháng trong đó lương cứng từ: 10.000.000 - 12.000.000 VND + chia sẻ lợi nhuận

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng dự án, thưởng lễ tết, quà tặng sinh nhật theo quy định của Công ty;

Một năm review lương 2 lần;

Thử việc 1 - 2 tháng, nhận 85% lương trong thời gian thử việc.

Phúc lợi:

Chế độ BHXH + BHYT + BHTN theo quy định của pháp luật

Chế độ khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, tiêm phòng hàng năm.

Công ty có nhà ăn, có hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn của công ty (cực ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ xe miễn phí;

Công ty cung cấp thiết bị làm việc từ A - Z;

Cơ hội thăng tiến, phát triển, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng;

Được tham gia đào tạo về kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu công việc;

Cafe, trà chiều, hoa quả, bánh trái mỗi ngày;

Công ty có máy mát-xa cho nhân viên, nhà vệ sinh hiện đại;

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp;

Hỗ trợ đi du lịch hàng năm, tổ chức đi dã ngoại hàng tháng.

