Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA

Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 tòa CT2

- C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Xây dựng ý tưởng và triển khai viết kịch bản dạng storytelling, dạng lovestory
Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.
Nghiên cứu, phân tích cải tiến phát triển nội dung.
Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm vị trí biên kịch hoạt hình, có thành tựu cá nhân tốt (lượt view cao, vinh danh) là một lợi thế
Ưu tiên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Biên kịch, đạo diễn, báo chí, ngoại ngữ….
Trình độ tiếng anh cơ bản 450 TOEIC
Kỹ năng tư duy logic, tư duy hình ảnh.
Có khả năng phân tích, tổng hợp.
Tích cực, chủ động và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng:
Thu nhập khoảng từ 11 - 14 triệu/tháng trong đó lương cứng từ: 10.000.000 - 12.000.000 VND + chia sẻ lợi nhuận
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng dự án, thưởng lễ tết, quà tặng sinh nhật theo quy định của Công ty;
Một năm review lương 2 lần;
Thử việc 1 - 2 tháng, nhận 85% lương trong thời gian thử việc.
Phúc lợi:
Chế độ BHXH + BHYT + BHTN theo quy định của pháp luật
Chế độ khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, tiêm phòng hàng năm.
Công ty có nhà ăn, có hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn của công ty (cực ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ xe miễn phí;
Công ty cung cấp thiết bị làm việc từ A - Z;
Cơ hội thăng tiến, phát triển, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng;
Được tham gia đào tạo về kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu công việc;
Cafe, trà chiều, hoa quả, bánh trái mỗi ngày;
Công ty có máy mát-xa cho nhân viên, nhà vệ sinh hiện đại;
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp;
Hỗ trợ đi du lịch hàng năm, tổ chức đi dã ngoại hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15 ngõ 1 Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

