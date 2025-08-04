Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

1. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ

2. Quản lý hàng hóa, vật tư

3. Quản lý tiền doanh thu

4. Quản lý nhân sự

5. Tối ưu trải nghiệm khách hàng

6. Tối ưu hiệu quả kinh doanh

7. Thực hiện các loại báo cáo

8. Nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: từ đủ 20 tuổi trở lên; Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

2. Kinh nghiệm: làm việc ở các vị trí tương đương trong ngành bán lẻ, cụ thể:

24 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương SM nếu ứng tuyển trị trí Quản lý cửa hàng.

3. Kiến thức: Có tư duy dịch vụ khách hàng, có kiến thức về bán lẻ, hiểu biết về mô hình Cửa hàng tiện lợi.

4. Kỹ năng cần có:

5. Tính cách: Trung thực, trách nhiệm, năng động, quyết đoán, nhanh nhạy, ham học hỏi, chịu được áp lực cao.

6. Giờ làm việc: có thể linh hoạt làm nhiều loại ca khác nhau, bao gồm cả ca đêm, ngày cuối tuần và ngày lễ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

• Được hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, kết hôn, tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.

• Được đào tạo bài bản, có cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý khu vực và văn phòng

• Lương tháng 13, phép năm đầy đủ

• Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

