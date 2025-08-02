Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Kế toán thực hiện theo dõi công nợ phải thu Văn phòng Công ty và kiểm soát/ hỗ trợ công tác công nợ các Chi nhánh;

- Thực hiện kiểm soát thu tiền của khách hàng và đối chiếu với sổ ngân hàng: Kiểm tra và xác minh các khoản tiền hàng ngày; phối hợp và xác nhận với nhân viên kinh doanh về các khoản tiền đến chưa rõ đối tượng; chuyển thông tin Kế toán làm phiếu thu tiền kịp thời gian để lên báo cáo;

- Tổ chức, kiểm soát, báo cáo công nợ phải thu và phân tích tuổi nợ: chạy hạn thanh toán, làm ứng trước, chạy xong hạn thanh toán ngày N muộn nhất 9h30 hàng ngày N+1..

- Quản lý công nợ phải thu của khách hàng: Khóa mã/Mở mã khách hàng quá hạn, cập nhật đối tượng để khóa mã các khách hàng quá hạn/mở mã các khách hàng hết quá hạn;

- Cập nhật tiến độ hợp đồng bán hàng, theo dõi thực hiện hợp đồng bán hàng;

- Kiểm tra và ký duyệt hóa đơn;

- Phối hợp với phòng Kinh doanh và các phòng ban liên quan để triển khai công tác thu nợ được thuận lơi, hiệu quả và ngày nâng cao chất lượng kiểm soát công nợ;

- Lập và báo cáo định kỳ công nợ phải thu và phân tích tuổi nợ;

- Chịu trách nhiệm quản lý các tài khoản: 131, 138;

- Lưu số liệu; in, lưu và bảo quản sổ sách chứng từ kế toán phần công việc phụ trách;

- Thực hiện công việc khác được giao theo yêu cầu của cán bộ quản lý.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính;

- Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm vị trí tuyển dụng hoặc tương đương tại công ty quy mô trên 300 nhân sự;

- Thành thạo tin học văn phòng; đã sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng, ưu tiên ứng viên đã sử dụng ERP/ Bravo 8;

- Tận tâm, chi tiết, cẩn thận trong công việc và trung thực;

- Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán; khả năng lập kế hoạch và báo cáo;

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Tinh thần học hỏi, lắng nghe; trách nhiệm công việc;

- Kỷ luật và tuân thủ, chuyên nghiệp, đặt lợi ích của Công ty lên trên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

- Chương trình teambuilding tháng/quý; YEP…

- Ăn trưa tại nhà ăn công ty

- Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

