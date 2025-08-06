Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: M07

- L01, Khu đô thị Dương Nội A, Phường Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Đưa đón nhân viên kinh doanh đi công tác thị trường theo lịch trình công ty sắp xếp
Thực hiện kiểm tra phương tiện trước – trong – sau khi sử dụng (nhiên liệu, kỹ thuật, giấy tờ)
Bảo quản xe, giữ gìn vệ sinh nội – ngoại thất xe sạch sẽ, gọn gàng
Đưa xe đi bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ
Lái xe giao nhận hàng hoá theo lộ trình có sẵn
Phối hợp với Thủ kho để sắp xếp, kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trước khi giao/nhận.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ THPT trở lên, có lý lịch dân sự rõ ràng
Có bằng lái xe hạng B2 trở lên, kinh nghiệm tối thiểu 1 năm lái xe
Nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc
Thông thạo đường xá nội thành và các tỉnh lân cận
Sức khỏe tốt, có thể đi tỉnh qua đêm
Trung thực, đáng tin cậy và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 11-14 triệu/tháng gồm lương cứng+ PC ăn trưa 35k/ngày + PC điện thoại xăng xe + thưởng hiệu quả công việc.
Phụ cấp công tác dài ngày, thưởng lễ, tết, xét thưởng, xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, linh hoạt.
Du lịch nghỉ mát, team building hàng năm, sinh nhật tháng, các chế độ phúc lợi đãi ngộ khác…
Tham gia BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật lao động hiện hành;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số M01-L07 Khu đô thị Dương Nội A, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

