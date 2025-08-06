Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: M07 - L01, Khu đô thị Dương Nội A, Phường Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Đưa đón nhân viên kinh doanh đi công tác thị trường theo lịch trình công ty sắp xếp

Thực hiện kiểm tra phương tiện trước – trong – sau khi sử dụng (nhiên liệu, kỹ thuật, giấy tờ)

Bảo quản xe, giữ gìn vệ sinh nội – ngoại thất xe sạch sẽ, gọn gàng

Đưa xe đi bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ

Lái xe giao nhận hàng hoá theo lộ trình có sẵn

Phối hợp với Thủ kho để sắp xếp, kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trước khi giao/nhận.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ THPT trở lên, có lý lịch dân sự rõ ràng

Có bằng lái xe hạng B2 trở lên, kinh nghiệm tối thiểu 1 năm lái xe

Nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc

Thông thạo đường xá nội thành và các tỉnh lân cận

Sức khỏe tốt, có thể đi tỉnh qua đêm

Trung thực, đáng tin cậy và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 11-14 triệu/tháng gồm lương cứng+ PC ăn trưa 35k/ngày + PC điện thoại xăng xe + thưởng hiệu quả công việc.

Phụ cấp công tác dài ngày, thưởng lễ, tết, xét thưởng, xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, linh hoạt.

Du lịch nghỉ mát, team building hàng năm, sinh nhật tháng, các chế độ phúc lợi đãi ngộ khác…

Tham gia BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật lao động hiện hành;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

