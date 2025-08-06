Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG
- Hà Nội: M07
- L01, Khu đô thị Dương Nội A, Phường Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Đưa đón nhân viên kinh doanh đi công tác thị trường theo lịch trình công ty sắp xếp
Thực hiện kiểm tra phương tiện trước – trong – sau khi sử dụng (nhiên liệu, kỹ thuật, giấy tờ)
Bảo quản xe, giữ gìn vệ sinh nội – ngoại thất xe sạch sẽ, gọn gàng
Đưa xe đi bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ
Lái xe giao nhận hàng hoá theo lộ trình có sẵn
Phối hợp với Thủ kho để sắp xếp, kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trước khi giao/nhận.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng lái xe hạng B2 trở lên, kinh nghiệm tối thiểu 1 năm lái xe
Nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc
Thông thạo đường xá nội thành và các tỉnh lân cận
Sức khỏe tốt, có thể đi tỉnh qua đêm
Trung thực, đáng tin cậy và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp công tác dài ngày, thưởng lễ, tết, xét thưởng, xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, linh hoạt.
Du lịch nghỉ mát, team building hàng năm, sinh nhật tháng, các chế độ phúc lợi đãi ngộ khác…
Tham gia BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật lao động hiện hành;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI