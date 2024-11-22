Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần siêu thị kệ giá làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần siêu thị kệ giá làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần siêu thị kệ giá

Kinh doanh nội thất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại Công ty cổ phần siêu thị kệ giá

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech, đường Thống Nhất, tổ 1, Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, doanh số...hàng tuần/tháng.
- Thiết lập, chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng. Khai thác thị trường kinh doanh trên data khách hàng có sẵn & mở rộng tìm kiếm khách hàng mới.
- Khảo sát thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, đưa ra các đánh giá, giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh doanh. Phân tích thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Tham mưu cho Ban giám đốc các phương án kế hoạch triển khai các chương trình kinh doanh, xúc tiến kinh doanh, chăm sóc khách hàng,... nhằm mở rộng thì trường kinh doanh và thúc đẩy doanh số.
- Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing, quảng cáo sản phẩm dịch vụ.
- Quản lý đội ngũ Nhân viên kinh doanh chi nhánh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số chi nhánh.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh chi nhánh: Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân viên Kinh doanh trong việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, xử lý đơn hàng và công nợ hàng tháng.
- Phối hợp với các bộ phận khác (Thiết kế, sản xuất...) nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất.
- Phối hợp thủ kho kiểm soát số lượng hàng tồn kho theo định mức tồn kho tối thiểu. Đảm bảo tiêu chuẩn của hàng hóa trong kho đúng quy định, quy trình trước khi xuất hàng cho khách.
- Hỗ trợ Nhân viên kinh doanh trong việc xử lý các sai hỏng trong quá trình lắp đặt, bàn giao cho khách hàng.
- Lập báo cáo kinh doanh hàng tháng/quý/năm.
- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao phó.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong ngành: Nội thất, Vật liệu xây dựng...
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tổ chức, phân công công viẹc hiệu quả.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Nắm vững kiến thức về Kinh doanh, Marketing, chăm sóc khách hàng.
- Có tư duy nhạy bén, chủ động & linh hoạt điều phối công việc.
- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
- Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty cổ phần siêu thị kệ giá Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh và theo năng lực hiệu quả công việc, bao gồm :
- Lương cơ bản + Phụ cấp (điện thoại, ăn trưa, trách nhiệm...)
- Lương doanh số: 0,2% trên tổng doanh thu của Nhân viên Kinh doanh thuộc chi nhánh Thái Nguyên.
- Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày công thực tế.
- Thưởng các ngày lễ tết và các dịp khác theo quy định của công ty;
- Hưởng các chính sách phúc lợi từ Công ty.
- Làm việc giờ hành chính từ 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1h30p từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần siêu thị kệ giá

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần siêu thị kệ giá

Công ty cổ phần siêu thị kệ giá

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: SN 85, Tổ 1, Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-kinh-doanh-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-thai-nguyen-job255221
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần siêu thị kệ giá làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Hạn nộp: 20/12/2024
Thái Nguyên Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Govi Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Govi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Govi Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TLS MEDIA
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TLS MEDIA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TLS MEDIA
Hạn nộp: 31/12/2025
Thái Nguyên Còn 107 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Hạn nộp: 09/04/2026
Bắc Ninh Thái Nguyên Hải Dương Nghệ An Còn 206 ngày để ứng tuyển 9 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 107 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần siêu thị kệ giá làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Hạn nộp: 20/12/2024
Thái Nguyên Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Govi Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Govi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Govi Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất