Công việc Kinh doanh nội thất

-

Có 41 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần siêu thị kệ giá làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Hạn nộp: 20/12/2024
Thái Nguyên Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Lux Decor Sài Gòn
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Lux Decor Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Lux Decor Sài Gòn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HHS VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HHS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HHS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH KHÔI
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH KHÔI
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BẮC NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Tuyển Kinh doanh nội thất CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BẮC NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BẮC NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 12/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Misota Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Misota Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH Misota Việt Nam
Hạn nộp: 27/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 70 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 13/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
Tuyển Kinh doanh nội thất AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần XNK Greentech Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công Ty Cổ Phần XNK Greentech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần XNK Greentech Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên.Mức lương cho vị trí này dao động từ 9.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy kinh nghiệm và chế độ lương thưởng.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất

Thời gian gần đây, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Hà NộiTP. HCM. Nhiều công ty, từ thương hiệu nổi tiếng đến các doanh nghiệp mới thành lập, đều tìm kiếm và tuyển nhân viên kinh doanh nội thất có khả năng giao tiếp, đàm phán và am hiểu về ngành nội thất.

Nhân viên kinh doanh nội thất là người trực tiếp tham gia vào việc tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty, đồng thời xây dựng mối quan hệ với khách hàng để tăng trưởng doanh thu. Công việc này đòi hỏi sự hiểu biết về các sản phẩm nội thất, cũng như kỹ năng bán hàng và tư vấn.

Với vai trò cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp, nhân viên kinh doanh nội thất đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường, nâng cao doanh số bán hàng và xây dựng thương hiệu công ty. Họ không chỉ tìm kiếm và chăm sóc khách hàng mà còn đóng góp vào chiến lược marketing và phát triển sản phẩm.

Ngành nội thất tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống và làm việc đẹp, tiện nghi ngày càng tăng. Theo thống kê, mỗi năm có hàng trăm tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất trên các nền tảng tìm việc, tạo cơ hội lớn cho những ai đang tìm kiếm cơ hội trong ngành này. Chính vì vậy, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này đang mở rộng, đặc biệt là với các vị trí kinh doanh và quản lý.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tư vấn và thiết kế nội thất, các doanh nghiệp càng chú trọng tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tư vấn và thiết kế nội thất, các doanh nghiệp càng chú trọng tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất

2. Mức lương trung bình của nhân viên kinh doanh nội thất

Nhìn chung, thu nhập của nhân viên kinh doanh nội thất dao động trong một khoảng khá rộng từ 9.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Nhân viên kinh doanh nội thất với ít kinh nghiệm thường có mức lương dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ mỗi tháng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cao, mức lương có thể tăng lên từ 15.000.000 VNĐ cho các chuyên viên và lên đến 35.000.000 VNĐ cho những vị trí quản lý như trưởng phòng kinh doanh nội thất.

Việc làm nhân viên kinh doanh nội thất

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh nội thất

9.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên kinh doanh nội thất

15.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng kinh doanh nội thất

20.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh nội thất

Nhân viên kinh doanh nội thất đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết của vị trí nhân viên kinh doanh nội thất:

  • Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm nội thất, dịch vụ của doanh nghiệp.

  • Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác tiềm năng trong lĩnh vực thiết kế, thi công, nội thất.

  • Thực hiện và giám sát tiến độ hợp đồng, bao gồm thủ tục giao hàng, xuất hóa đơn, kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

  • Hỗ trợ phòng kế toán trong việc đốc thúc công nợ và thanh lý hợp đồng.

  • Giải quyết vấn đề và phàn nàn của khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và tin cậy của người tiêu dùng.

  • Tư vấn các sản phẩm nội thất phù hợp và kết nối khách hàng với bộ phận thiết kế công ty.

  • Đàm phán hợp đồng thiết kế, thi công nội thất với khách hàng.

  • Lập báo cáo kết quả bán nội thất, doanh số hàng tuần, hàng tháng.

  • Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chiến lược kinh doanh, quảng bá sản phẩm qua các kênh truyền thông.

  • Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng và thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

  • Đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch kinh doanh nội thất phù hợp với phương án phát triển của công ty.

Tư vấn và chăm sóc khách hàng là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu trong phần mô tả tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất
Tư vấn và chăm sóc khách hàng là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu trong phần mô tả tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất

4. Yêu cầu của việc làm nhân viên kinh doanh nội thất

Để trở thành nhân viên kinh doanh nội thất, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến mà nhà tuyển dụng thường tìm kiếm:

  • Bằng Trung cấp trở lên, ưu tiên những chuyên ngành như Quản trị kinh doanh, Kinh tế. Một số doanh nghiệp còn chấp nhận ứng viên tốt nghiệp THPT.

  • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nội thất hoặc am hiểu về ngành nội thất, có mắt thẩm mỹ và hiểu biết về vật liệu nội thất.

  • Đối với vị trí nhân viên kinh doanh nội thất tại showroom, ngoại hình cũng là yếu tố được nhiều nhà tuyển dụng chú trọng.

Ngoài những yêu cầu về trình độ chuyên môn, nhân viên kinh doanh nội thất còn cần sở hữu các kỹ năng mềm quan trọng:

  • Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng và đối tác.

  • Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác tiềm năng.

  • Linh hoạt và có khả năng giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong công việc.

  • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

  • Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch công việc, đảm bảo thực hiện kế hoạch giao hàng đúng hạn.

Với những yêu cầu này, nhân viên kinh doanh nội thất cần có sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, để đáp ứng tốt công việc và phát triển nghề nghiệp trong ngành nội thất.

Ngoài những kỹ năng chuyên môn về ngành, ứng viên tham gia ứng tuyển nhân viên kinh doanh nội thất cũng cần trau dồi thêm kỹ năng mềm
Ngoài những kỹ năng chuyên môn về ngành, ứng viên tham gia ứng tuyển nhân viên kinh doanh nội thất cũng cần trau dồi thêm kỹ năng mềm

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất nhiều

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất đang có nhu cầu lớn tại nhiều thành phố lớn và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất phổ biến:

  • Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh nội thất Hà Nội: Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nội thất, Hà Nội đang cần một lượng lớn nhân viên kinh doanh có năng lực. Các quận trung tâm như Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hoàn Kiếm là những khu vực tập trung nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

  • Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh nội thất TP.HCM: Sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng và bất động sản tại TP.HCM kéo theo nhu cầu lớn về nội thất. Các quận Bình Thạnh, Quận 1 và Quận 7, với sự tập trung của nhiều công ty nội thất, đang là những địa điểm tuyển dụng trọng điểm.

  • Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh nội thất Đà Nẵng: Đà Nẵng, với tốc độ đô thị hóa nhanh, đang hình thành một thị trường nội thất sôi động. Nhiều công ty nội thất lớn nhỏ đã và đang đầu tư vào thành phố này, tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

  • Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh nội thất Hải Phòng: Hải Phòng là một trong những thành phố công nghiệp lớn, cũng như đang phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng và bất động sản. Các công ty nội thất tại Hải Phòng thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất để đáp ứng sự phát triển này.

Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất. Mỗi khu vực đều có đặc thù và cơ hội riêng, đem lại môi trường làm việc đa dạng cho ứng viên.

Ở mỗi tỉnh thành sẽ có những yêu cầu khác biệt trong tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất
Ở mỗi tỉnh thành sẽ có những yêu cầu khác biệt trong tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất mới nhất hiện nay mang đến cơ hội lớn cho những ai đam mê lĩnh vực nội thất và kinh doanh. Để thành công trong công việc này, ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng, cùng sự am hiểu về sản phẩm nội thất. Ngoài ra, việc nắm bắt xu hướng thị trường và xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác sẽ giúp ứng viên phát triển lâu dài trong nghề.