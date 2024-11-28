Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Sản phẩm kinh doanh Nội thất cao cấp
Tìm hiểu, nắm bắt về Quy trình bán hàng và các sản phẩm của công ty
Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Marketing, tư vấn, chăm sóc khách hang
Xây dựng kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được doanh số
Tìm kiếm, xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
Tìm hiểu và nghiên cứu cập nhật thông tin các sản phẩm.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 24-32 tuổi
Trình độ : Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing...
Kỹ năng : Tin học văn phòng
Kinh nghiệm : Có kinh nghiệm sale và chăm sóc khách hang cao cấp (ưu tiên kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên). Có kinh nghiệm sale ngành kiến trúc, nội thất, bảo hiểm, bất động sản,.. là lợi thế.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự tin trong giao tiếp, thuyết trình trước khách hàng.
Ham học hỏi và tinh thần cầu thị trong công việc
Có kỹ năng phân tích khách hàng, phân tích thị trường.
Biết xây dựng hình ảnh cá nhân, hình ảnh công ty, tạo ấn tượng tốt với khách hàng.
Tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao, nhiệt tình năng nổ trong công việc.
Khả năng phối hợp nhóm, làm việc nhóm, làm việc độc lập.
Chăm chỉ, trung thực, đam mê kinh doanh, chịu được áp lực trong công việc
Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập Lương cứng 10-15tr +% sản lượng. Tổng thu nhập từ 20-35tr
Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức
Đào tạo chuyên môn liên tục và tiếp cận các công trình thực tế .
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
