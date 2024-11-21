Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51A Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn, chăm sóc khách hàng và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về nội thất tại Showroom

Tư vấn khách hàng qua các nền tảng MXH của Công ty như Facebook. Instagram, Zalo... và liên hệ khách hàng theo data công ty gửi

Gửi báo giá cho khách hàng

Phát triển ý tưởng, đề xuất thiết kế bằng Moodboard, 3D

Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm về sale nội thất

Có khả năng giao tiếp tốt

Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (Bao gồm lương cơ bản và hoa hồng)

Thưởng Lễ, Tết

Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Tham gia các hoạt động: Team building, training nội bộ...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

