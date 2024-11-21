Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Kinh doanh nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51A Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn, chăm sóc khách hàng và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về nội thất tại Showroom
Tư vấn khách hàng qua các nền tảng MXH của Công ty như Facebook. Instagram, Zalo... và liên hệ khách hàng theo data công ty gửi
Gửi báo giá cho khách hàng
Phát triển ý tưởng, đề xuất thiết kế bằng Moodboard, 3D
Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm về sale nội thất
Có khả năng giao tiếp tốt
Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (Bao gồm lương cơ bản và hoa hồng)
Thưởng Lễ, Tết
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Tham gia các hoạt động: Team building, training nội bộ...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

