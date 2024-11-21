Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 51A Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn, chăm sóc khách hàng và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về nội thất tại Showroom
Tư vấn khách hàng qua các nền tảng MXH của Công ty như Facebook. Instagram, Zalo... và liên hệ khách hàng theo data công ty gửi
Gửi báo giá cho khách hàng
Phát triển ý tưởng, đề xuất thiết kế bằng Moodboard, 3D
Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với khách hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm về sale nội thất
Có khả năng giao tiếp tốt
Ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận (Bao gồm lương cơ bản và hoa hồng)
Thưởng Lễ, Tết
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Tham gia các hoạt động: Team building, training nội bộ...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
