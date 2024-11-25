Tuyển Chief Technology Officer (CTO) NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Chief Technology Officer (CTO) Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

1. Trách nhiệm quản lý Quản lý và điều hành các hoạt động của phòng CNTT

2. Quản trị chiến lược, kế hoạch

- Xây dựng tầm nhìn và chiến lược công nghệ thông tin phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của công ty.

- Xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng với chiến lược kinh doanh theo từng thời kỳ.

- Truyền thông chiến lược công nghệ của tổ chức tới từng bộ phận, phòng ban, nhân viên của công ty.

- Tham mưu/ đề xuất/ tư vấn cho ban lãnh đạo cấp cao về xu hướng công nghệ có tác động đến chiến lược kinh doanh.

3. Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn công nghệ thông tin Thiết lập chính sách và khung quản trị CNTT.

- Xây dựng và duy trì các cam kết mức độ dịch vụ (SLA), chính sách, tiêu chuẩn về CNTT.

- Thiết lập các mục tiêu và chỉ số hiệu suất (KPI) cho bộ phận CNTT.

- Phát triển chiến lược và hướng dẫn để triển khai các thay đổi và/hoặc cải tiến quy trình CNTT.

4. Quản lý rủi ro vận hành và phát triển công nghệ thông tin Xây dựng các báo cáo đánh giá về rủi ro trong vận hành/ phát triển và quản trị hoạt động CNTT

5. Phối hợp với các bên liên quan

- Xây dựng mối quan hệ với các bộ phận/ phòng ban/ khối trong công ty nhằm triển khai các mục tiêu chung của tổ chức.

- Truyền thông về chiến lược/ tầm nhìn/ định hướng công nghệ của tổ chức.

- Thúc đẩy tầm nhìn của công nghệ với kinh doanh

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin, trong đó có ít nhất 5 năm làm việc trong ngành bán lẻ. Đã triển khai ERP (Oracle, SAP, Odoo Erp,....), công ty quy mô từ 50 cửa hàng bán lẻ trở lên.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trong việc nắm bắt và triển khai thành công các công nghệ mới, lựa chọn đưa vào ứng dụng của doanh nghiệp, bao gồm trí tuệ nhân tạo, big data, cloud computing, và các công nghệ khác có ứng dụng trong ngành bán lẻ để có phương án tối ưu, phù hợp nhất cho doanh nghiệp

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;

- Cơ hội thăng tiến cao;

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;

- Phụ cấp ăn trưa và điện thoại;

- Xét tăng lương 6 tháng/lần;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, chi phí kết nối phòng ban....

- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...; thưởng ESOP

- Chế độ du lịch hàng năm;

- Chế độ khám sức khỏe hàng năm

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;

- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

