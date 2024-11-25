Tuyển Chief Technology Officer (CTO) NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Tuyển Chief Technology Officer (CTO) NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Chief Technology Officer (CTO)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chief Technology Officer (CTO) Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chief Technology Officer (CTO) Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

1. Trách nhiệm quản lý Quản lý và điều hành các hoạt động của phòng CNTT
2. Quản trị chiến lược, kế hoạch
- Xây dựng tầm nhìn và chiến lược công nghệ thông tin phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của công ty.
- Xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng với chiến lược kinh doanh theo từng thời kỳ.
- Truyền thông chiến lược công nghệ của tổ chức tới từng bộ phận, phòng ban, nhân viên của công ty.
- Tham mưu/ đề xuất/ tư vấn cho ban lãnh đạo cấp cao về xu hướng công nghệ có tác động đến chiến lược kinh doanh.
3. Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn công nghệ thông tin Thiết lập chính sách và khung quản trị CNTT.
- Xây dựng và duy trì các cam kết mức độ dịch vụ (SLA), chính sách, tiêu chuẩn về CNTT.
- Thiết lập các mục tiêu và chỉ số hiệu suất (KPI) cho bộ phận CNTT.
- Phát triển chiến lược và hướng dẫn để triển khai các thay đổi và/hoặc cải tiến quy trình CNTT.
4. Quản lý rủi ro vận hành và phát triển công nghệ thông tin Xây dựng các báo cáo đánh giá về rủi ro trong vận hành/ phát triển và quản trị hoạt động CNTT
5. Phối hợp với các bên liên quan
- Xây dựng mối quan hệ với các bộ phận/ phòng ban/ khối trong công ty nhằm triển khai các mục tiêu chung của tổ chức.
- Truyền thông về chiến lược/ tầm nhìn/ định hướng công nghệ của tổ chức.
- Thúc đẩy tầm nhìn của công nghệ với kinh doanh

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin
- Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin, trong đó có ít nhất 5 năm làm việc trong ngành bán lẻ. Đã triển khai ERP (Oracle, SAP, Odoo Erp,....), công ty quy mô từ 50 cửa hàng bán lẻ trở lên.
- Có từ 2 năm kinh nghiệm trong việc nắm bắt và triển khai thành công các công nghệ mới, lựa chọn đưa vào ứng dụng của doanh nghiệp, bao gồm trí tuệ nhân tạo, big data, cloud computing, và các công nghệ khác có ứng dụng trong ngành bán lẻ để có phương án tối ưu, phù hợp nhất cho doanh nghiệp

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
- Cơ hội thăng tiến cao;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;
- Phụ cấp ăn trưa và điện thoại;
- Xét tăng lương 6 tháng/lần;
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, chi phí kết nối phòng ban....
- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...; thưởng ESOP
- Chế độ du lịch hàng năm;
- Chế độ khám sức khỏe hàng năm
- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-cong-nghe-thu-nhap-40-60-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256433
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Tuyển Chief Technology Officer (CTO) NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Linagora
Tuyển Chief Technology Officer (CTO) Công ty TNHH Linagora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Linagora
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Tuyển Chief Technology Officer (CTO) NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Linagora
Tuyển Chief Technology Officer (CTO) Công ty TNHH Linagora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Linagora
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất