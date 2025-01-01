Công việc Tuyển dụng IT manager

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 274 kết quả / Từ khoá "IT Management/Specialist"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Tuyển dụng IT manager

-

Có 274 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Tuyển Solution Architect Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Technical Leader VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Technical Manager Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Technical Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CapitaLand Development (Vietnam)
Tuyển Solution Architect CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CapitaLand Development (Vietnam)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tdcx Malaysia SDN. BHD
Tuyển Technical Manager Tdcx Malaysia SDN. BHD làm việc tại Quốc tế thu nhập 1 - 15 USD
Tdcx Malaysia SDN. BHD
Hạn nộp: 29/08/2025
Quốc tế Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ecoit
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Ecoit
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Solution Architect Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Technical Manager Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 25 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Liên Danh MC - Hdec - Cc1
Tuyển Technical Manager Liên Danh MC - Hdec - Cc1 làm việc tại Quảng Trị thu nhập 1 - 15 USD
Liên Danh MC - Hdec - Cc1
Hạn nộp: 15/08/2025
Quảng Trị Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hanlim Vietnam
Tuyển Technical Manager Công Ty TNHH Hanlim Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hanlim Vietnam
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Intes Co., Ltd
Tuyển Solution Architect Intes Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Intes Co., Ltd
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM
Tuyển Technical Manager CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/07/2025
Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hyosung Vietnam Corp
Tuyển Technical Manager Hyosung Vietnam Corp làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Hyosung Vietnam Corp
Hạn nộp: 25/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DigiEx Group
Tuyển Solution Architect DigiEx Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DigiEx Group
Hạn nộp: 09/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Solution Architect NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Technical Leader FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coats Phong Phu
Tuyển Technical Manager Coats Phong Phu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Coats Phong Phu
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alphaway Technology
Tuyển Technical Leader Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Alphaway Technology
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Solution Architect Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 25/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Software Architect thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội LG Electronics Development Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Senior Data Engineer thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần GEM
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Senior Data Engineer thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần GEM
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Management thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 USD POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE)
Tới 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Công Ty Tài Chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Solution Architect Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Digital Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Solution Architect Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Ngân Hàng TMCP An Bình
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Solution Architect Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 65 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
40 - 65 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
1 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Solution Architect BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu BASE BUSINESS SOLUTIONS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH FPT DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FPT DIGITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2 USD Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
1,500 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect Công ty TNHH CMC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH CMC GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Savvycom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Công ty Cổ phần Tư vấn DataHouse Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tư vấn DataHouse Asia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect DHL Supply Chain làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DHL Supply Chain
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Tuyển dụng IT Manager mang đến cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương dao động từ 35.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Để thành công, ứng viên cần chuẩn bị kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng quản lý, khả năng cập nhật công nghệ và xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Manager

Tuyển dụng IT Manager tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước không ngừng tìm kiếm nhân tài IT chất lượng cao. Đặc biệt, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Singapore là những quốc gia tích cực thu hút lập trình viên và chuyên gia công nghệ thông tin từ Việt Nam. Điều này cho thấy sự công nhận và đánh giá cao đối với năng lực của nguồn nhân lực IT trong nước.

IT Manager là vị trí có trách nhiệm quan trọng nhất liên quan đến ngành công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Người đảm nhận vai trò này chịu trách nhiệm lãnh đạo bộ phận IT, đưa ra các quyết định chiến lược về công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Công việc của IT Manager bao gồm quản lý hệ thống mạng, bảo mật thông tin, triển khai và bảo trì các phần mềm, đồng thời định hướng phát triển công nghệ phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Tương lai của việc làm IT Manager tại Việt Nam rất hứa hẹn. Từ năm 2025 - 2026, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh nhờ vào sự phát triển của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây. Đây là những lĩnh vực then chốt trong chuyển đổi số, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho IT Manager cũng như các chuyên gia công nghệ khác. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở việc cung cấp đủ nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Theo dự báo của nhiều chuyên gia, nhu cầu tuyển dụng IT Manager vẫn sẽ tiếp tục tăng trong tương lai
Theo dự báo của nhiều chuyên gia, nhu cầu tuyển dụng IT Manager vẫn sẽ tiếp tục tăng trong tương lai

2. Mức lương trung bình của việc làm IT Manager

Theo thông tin việc làm từ Job3s, thu nhập trung bình của IT Manager tại Việt Nam hiện nằm trong khoảng 35.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào khả năng làm việc của ứng viên và quy mô doanh nghiệp. Đây là một trong những vị trí có mức lương hấp dẫn nhất trong ngành công nghệ thông tin, phản ánh vai trò quan trọng của IT Manager trong việc định hướng và quản lý công nghệ cho tổ chức.

Đối với những doanh nghiệp lớn hoặc có vốn đầu tư nước ngoài, mức lương có thể vượt 50.000.000 VNĐ/tháng, mang lại cơ hội nghề nghiệp đáng mơ ước cho ứng viên.

3. Mô tả công việc của việc làm IT Manager

Vị trí IT Manager đóng vai trò quan trọng trong tổ chức, đảm nhận nhiều nhiệm vụ nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ phận công nghệ thông tin. Dưới đây là những nhiệm vụ chính thường được yêu cầu trong tin tuyển dụng IT Manager:

  • Lập kế hoạch công nghệ: Tiến hành nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chiến lược công nghệ phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

  • Giám sát hệ thống công nghệ thông tin: Quản lý toàn bộ hệ thống công nghệ bao gồm server, mạng, phần cứng, phần mềm và các thiết bị hỗ trợ khác. Đảm bảo hệ thống công nghệ hoạt động ổn định và an toàn.

  • Quản lý tiến độ dự án: Theo dõi, kiểm tra và đảm bảo tiến độ của các dự án công nghệ trong tổ chức được thực hiện đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao nhất.

  • Định hướng, triển khai và phát triển chiến lược: Phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hoạt động cho bộ phận IT, đồng thời đánh giá hiệu suất và đưa ra các biện pháp cải tiến.

  • Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ: Thiết kế, quản lý và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Đảm bảo an toàn bảo mật và sao lưu dữ liệu định kỳ.

Trên thực tế tùy vào từng doanh nghiệp, tin tuyển dụng IT Manager sẽ có một số đầu việc mang tính đặc thù khác
Trên thực tế tùy vào từng doanh nghiệp, tin tuyển dụng IT Manager sẽ có một số đầu việc mang tính đặc thù khác

4. Yêu cầu đối với việc làm IT Manager

Để đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng IT Manager, ứng viên cần trang bị đầy đủ các yếu tố về chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng lãnh đạo. Dưới đây là những tiêu chí cơ bản đối với vị trí này:

  • Học vấn: Có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin hoặc Quản trị Hệ thống Thông tin. Chứng chỉ chuyên môn như PMP, ITIL sẽ là lợi thế lớn.

  • Kinh nghiệm làm việc: Tích lũy từ 5 - 7 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT, đặc biệt ở những vai trò như quản trị hệ thống hoặc quản lý dự án.

  • Khả năng lãnh đạo đội nhóm: Biết phân công công việc, định hướng phát triển cho đội nhóm và đảm bảo hiệu suất cao trong quá trình làm việc.

  • Kỹ năng quản lý: Thành thạo trong lập kế hoạch, giám sát dự án và xử lý các vấn đề phát sinh.

  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng với các cấp

Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin là yêu cầu tối thiểu đối với nhà tuyển dụng IT Manager
Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin là yêu cầu tối thiểu đối với nhà tuyển dụng IT Manager

5. Khu vực tuyển dụng IT Manager

Nhu cầu tuyển dụng IT Manager hiện nay rất lớn tại các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ và tập đoàn đa quốc gia. Dưới đây là những khu vực tuyển dụng tiêu biểu:

  • Tuyển dụng việc làm IT Manager tại TP. HCM: Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP. HCM trở thành nơi hội tụ của nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Các vị trí IT Manager tại đây thường yêu cầu khả năng quản lý hệ thống lớn và kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia.

  • Tuyển dụng việc làm IT Manager tại Hà Nội: Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính mà còn là nơi phát triển mạnh về công nghệ. Các công ty trong khu vực tập trung vào quản lý dữ liệu, phát triển phần mềm và triển khai hệ thống an ninh mạng.

  • Tuyển dụng việc làm IT Manager tại Đà Nẵng: Với tốc độ phát triển nhanh chóng, Đà Nẵng đang trở thành trung tâm công nghệ mới. Vị trí IT Manager tại đây thường tập trung vào quản lý các dự án phát triển phần mềm và dịch vụ CNTT phục vụ khách hàng quốc tế.

  • Tuyển dụng việc làm IT Manager tại Biên Hòa, Đồng Nai: Là khu vực công nghiệp lớn ở miền Nam, nhu cầu tuyển dụng IT Manager tại Biên Hòa tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất và quản lý hệ thống tự động hóa công nghệ cao.

Nhiều tỉnh thành trên toàn quốc cũng đang có nhu cầu tuyển dụng IT Manager
Nhiều tỉnh thành trên toàn quốc cũng đang có nhu cầu tuyển dụng IT Manager

6. Trường đào tạo ngành Công nghệ thông tin tốt nhất

Sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu tuyển dụng IT Manager đã thúc đẩy nhu cầu đào tạo chuyên sâu tại các trường đại học hàng đầu. Dưới đây là danh sách các trường hàng đầu đào tạo ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam, cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng và cơ hội nghề nghiệp cao.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin

A00, A01, D01

27.35

12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/học kỳ

Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

A00, A01, D01

27.8

32.000.000 - 40.000.000 VNĐ/năm

TP. HCM

Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM

A00, A01, D01

27.1

35.000.000 - 50.000.000 VNĐ/năm

Đại học FPT

A00, A01, D01

21

12.000.000 - 28.000.000 VNĐ/học kỳ

Tuyển dụng IT Manager không chỉ là một cơ hội việc làm hấp dẫn mà còn là cánh cửa mở ra những triển vọng phát triển sự nghiệp rộng mở cho những ai đam mê công nghệ và sở hữu kỹ năng quản lý. Để thành công trong lĩnh vực này, ứng viên cần không ngừng trau dồi kỹ năng quản lý, cập nhật kiến thức công nghệ mới và xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp.