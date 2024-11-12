Tuyển Trưởng Phòng Đào Tạo thu nhập 30 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Phụ trách tổ chức vận hành hệ thống đào tạo giáo dục CBNV cho toàn hệ thống Công ty.

Chịu trách nhiệm quản lí cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng phục vụ tốt cho công tác đào tạo.

Điều phối các hoạt động giảng dạy và chương trình đào tạo trong hệ thống Công ty

Đề xuất thay đổi và giải pháp mới phù hợp với yêu cầu chung về kinh doanh

Kết hợp với các Trưởng bộ phận phòng ban nắm bắt tình hình kinh doanh, nhu cầu đào tạo tại các bộ phận để lên kế hoạch xây dựng các chương trình đào tạo hội nhập, nội bộ, chương trình đào tạo bên ngoài cho phù hợp thực tế, đáp ứng với điều kiện của Công ty.

Xây dựng quy trình quản lý chất lượng giảng dạy và điều phối kiểm soát quá trình thực hiện, kết hợp xây dựng tài liệu kiểm tra, tiêu chuẩn báo cáo, đánh giá trình độ của các học viên các bộ phận theo từng thời kỳ và giai đoạn.

Tổ chức các cuộc họp chuyên môn, họp đánh giá, họp kế hoạch liên quan đến phòng đào tạo, tổ chức đánh giá năng lực của học viên, nội dung đào tạo để có biện pháp cải tiến, thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp.

Xây dựng tài liệu kiểm tra, tiêu chuẩn báo cáo, đánh giá trình độ của học viên theo từng thời kỳ và giai đoạn, đảm bảo các hoạt động đánh gía chất lượng Đào tạo diễn ra theo đúng quy trình và hiệu quả nhất (kết hợp với Trưởng các bộ phận phòng ban)

Tham mưu về công tác đào tạo cho các Trưởng bộ phận, phòng ban và Ban lãnh đạo Công ty.

Theo dõi kế hoạch hành động các bộ phận thuộc Phòng Đào tạo theo tuần/tháng/quí/năm

Báo cáo đột xuất, định kỳ trực tiếp cho Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Giải quyết công việc phát sinh theo thẩm quyền

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 30 – 45 tuổi; Nữ cao 1m58 -1m65, Nam cao 1m65 -1m72;

Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương; phong thái chững chạc, lịch sự

Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan, ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ sư phạm. Có kiến thức đào tạo về xây dựng hệ thống, BSC, KPIs, ISO,..

Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 đến 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Đào tạo tại các doanh nghiệp trong nước/nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại, Bán lẻ, dịch vụ với quy mô từ 300 nhân sự trở lên.

Kỹ năng: Kỹ năng nghiệp vụ tốt, Kỹ năng lập Kế hoạch và triển khai kế hoạch, Kỹ năng soạn bài giảng và thuyết trình tốt, Kỹ năng truyền động lực, truyền cảm hứng; Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng; Ưu tiên Ứng viên sử dụng tốt Tiếng Anh; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục, phân tích và tổng hợp báo cáo; Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt (xây dưng quy trình, quy định,...); Kỹ năng chịu được áp lực công việc cao...

Thái độ: Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, luôn tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30 triệu - 45 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin