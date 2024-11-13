Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà PLS, Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

Quản lý, chịu trách nhiệm công việc và nhân sự thuộc bộ phận Hành chính Nhân sự (Tuyển dụng, Hành chính, Tiền lương và Phúc lợi). Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám Đốc.

Quản lý và đảm bảo nhân sự nhánh tuyển dụng có thể tuyển dụng đúng, đủ nhân sự theo định biên Công ty.

Quản lý, giám sát, đào tạo nhân sự tuyển dụng thực hiện các nghiệp vụ sơ vấn, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, gửi kết quả phỏng vấn.

Phối hợp xây dựng các kênh tuyển dụng...

Quản lý và tổ chức phân công thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác: ký hợp đồng lao động, thu thập và lưu trữ hồ sơ Nhân sự, phối hợp đánh giá thăng/giáng chức Nhân sự...

Quản lý, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các công tác phúc lợi, tiền lương của Công ty: chấm công, tính lương, BHXH, BHYT...đảm bảo chính xác, đúng thời gia và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quản lý, hướng dẫn và giám sát các nghiệp vụ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, các khoản khấu trừ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến tiền lương.

Phối hợp hoàn thiện và xây dựng các quy trình liên quan đến bộ phận CnB...

Quản lý, hướng dẫn và phân công thực hiện các công việc hành chính văn phòng, cấp phát văn phòng phẩm, giáo án...

Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất khối Head Office.

Đảm bảo sự tuân thủ các quy định, chính sách và quy trình hành chính của Công ty...

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương hoặc ở vị trí Trưởng phòng/Phó phòng/Trưởng nhóm Hành chính Nhân sự (có chuyên môn tổng hợp - quản lý đội nhóm 3 năm).

Ưu tiên có ứng viên có kinh nghiệm làm việc các lĩnh vực Fitness, Trung tâm Anh ngữ, Nha khoa, Spa, các mô hình giáo dục theo mô hình chuỗi...

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp.

Có chứng chỉ bổ sung nghiệp vụ chuyên môn Nhân sự, Trưởng phòng là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

Thưởng lương tháng thứ 13 (mặc định).

Thưởng lương tháng thứ 14-18 theo kết quả kinh doanh.

Thưởng cổ phần hàng năm.

Phụ cấp tiền gửi xe 100%.

Nghỉ 12 ngày phép 1 năm.

Nghỉ ngày sinh nhật: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật.

Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục.

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.

Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống.

Có HĐLĐ + BH thất nghiệp.

Đóng BHXH/BHYT 100% lương.

Chế độ ốm đau/ thai sản/ hôn hỉ/tang chế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.