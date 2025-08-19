Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu

Mức lương 25 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

1. Quản lý công tác nhân sự

2. Quản lý công tác hành chính

- Đề xuất chương trình, đánh giá thành tích hiệu suất nhân viên và phối hợp với phòng đào tạo lên chương trình đào tạo cải thiện/ phát triển năng lực, kỹ năng cho nhân viên.

- Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động trong Công ty

- Cập nhật và phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động

- Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty v.v..

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm yêu cầu: từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nha khoa, thẩm mỹ, y tế, bệnh viện,....tại các công ty có từ 400 nhân viên

- Ưu tiên những ứng viên đã làm qua KPI và các phần mềm quản lý nhân sự,

- Kinh nghiệm: mạnh tuyển dụng, xây dựng chương trình, đánh giá hiệu quả, đào tạo phát triển năng lực nhân viên

- Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến lao động và tiền lương

- Công tâm, nhiệt huyết và trung thực trong công việc

- Thực thi tốt: Biết tổ chức công việc, theo sát kết quả đến cùng.

- Chỉn chu – chu đáo: Làm việc có kế hoạch, kỹ lưỡng, quản trị chi tiết.

- Tư duy hệ thống: Có khả năng xây dựng và cải tiến quy trình nhân sự.

Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25-100 triệu

- Thử việc 85% - 100% mức lương chính thức.

- Đánh giá và xét tăng lương định kỳ hàng năm.

- Thưởng hiệu quả công việc và thưởng năm.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài cùng định hướng phát triển bền vững của công ty.

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm.

- Được tham gia BHXH, bảo hiểm sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

