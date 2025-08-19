Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Trưởng phòng nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Mức lương
25 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 100 Triệu

1. Quản lý công tác nhân sự
2. Quản lý công tác hành chính
- Đề xuất chương trình, đánh giá thành tích hiệu suất nhân viên và phối hợp với phòng đào tạo lên chương trình đào tạo cải thiện/ phát triển năng lực, kỹ năng cho nhân viên.
- Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động trong Công ty
- Cập nhật và phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động
- Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty v.v..

Với Mức Lương 25 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm yêu cầu: từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nha khoa, thẩm mỹ, y tế, bệnh viện,....tại các công ty có từ 400 nhân viên
- Ưu tiên những ứng viên đã làm qua KPI và các phần mềm quản lý nhân sự,
- Kinh nghiệm: mạnh tuyển dụng, xây dựng chương trình, đánh giá hiệu quả, đào tạo phát triển năng lực nhân viên
- Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến lao động và tiền lương
- Công tâm, nhiệt huyết và trung thực trong công việc
- Thực thi tốt: Biết tổ chức công việc, theo sát kết quả đến cùng.
- Chỉn chu – chu đáo: Làm việc có kế hoạch, kỹ lưỡng, quản trị chi tiết.
- Tư duy hệ thống: Có khả năng xây dựng và cải tiến quy trình nhân sự.

Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25-100 triệu
- Thử việc 85% - 100% mức lương chính thức.
- Đánh giá và xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Thưởng hiệu quả công việc và thưởng năm.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài cùng định hướng phát triển bền vững của công ty.
- Thưởng các ngày lễ tết trong năm.
- Được tham gia BHXH, bảo hiểm sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 161 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

