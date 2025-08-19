Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tuyển dụng – Hành chính:

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lập kế hoạch nguồn nhân lực: theo dõi thông tin nhân lực toàn công ty, đưa ra bảng mô tả công việc chuẩn hoá cho từng vị trí nhân viên, lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Hoạch định và xây dựng định biên nhân sự.

- Đào tạo bộ phận tuyển dụng, chịu trách nhiệm chung về việc tuyển dụng đội ngũ nhân viên cho toàn bộ công ty.

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức

- Xây dựng chính sách lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

- Khảo sát và nghiên cứu liên tục tất cả các chính sách về lương thưởng, so sánh với chế độ hiện tại của công ty để xây dựng chính sách lương, thưởng hợp lý – cạnh tranh và báo cáo ban lãnh đạo.

- Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Xây dựng và hoàn thiện KPIs của từng nhân viên, phòng ban.

- Thiết lập hệ thống khung năng lực, tổ chức đánh giá năng lực cán bộ nguồn thông qua khung năng lực.

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các Nội quy, Quy chế, Biểu mẫu, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

- Xây dựng hệ thống phương pháp, quy trình đánh giá năng lực của nhân viên.

- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty.

- Đề xuất các giải pháp để đảm bảo, duy trì các chức năng hành chính, phục vụ: Hệ thống máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống camera giám sát an ninh, nhà ăn, hệ thống thông tin liên lạc.

- Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

- Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự...

- Đại diện/ Thay mặt Công ty trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ CBNV trong Công ty và với Cơ quan, đoàn thể khác.

- Xây dựng nội quy lao động, quy chế khen thưởng, kỷ luật...

- Tham mưu đề xuất B.TGĐ việc ký kết, gia hạn, chấm dứt hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động đối với CBNV.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Quản Trị

-Nguồn Nhân lực, Luật, các chuyên ngành khác có liên quan.

-Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-Có khả năng xây dựng chính sách tuyển dụng, đánh giá nhân viên; báo cáo số liệu. -Có kỹ năng phỏng vấn đánh giá ứng viên, khả năng tìm kiếm

-và xây dựng mạng lưới thông tin ứng viên hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh: Thu nhập hấp dẫn, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng, thưởng tháng, quý,...

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm - Du lịch, teambuilding, ưu đãi nội bộ, các hoạt động khác theo quy định Công ty

- Đào tạo và phát triển năng lựcs

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin