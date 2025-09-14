Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 14/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/10/2025
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Châu Đức, lô 2 đường 02, xã Nghĩa Thành, Châu Đức, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý công việc nội bộ Phòng Nhân sự / 人事內部工作管理及安排
- Xử lý chấm công, lương thưởng, hiệu suất, kỷ luật, chính sách / 处理考勤、薪资绩效、奖惩、政策相关工作
- Đảm bảo tuân thủ luật lao động, ATLĐ & sức khỏe nghề nghiệp / 确保遵守国家有关劳动法、安全生产与职业健康的规定
- Giải quyết tranh chấp lao động và xử lý kỷ luật / 处理劳动纠纷与员工纪律问题
- Điều phối tuyển dụng, tiếp nhận, nghỉ việc, điều chuyển / 主导招聘、入职、离职、调动等流程
- Theo dõi biến động nhân sự và lập báo cáo / 跟踪人力变动情况并做出相应报告
- Quản lý hồ sơ người nước ngoài: visa, thẻ tạm trú, GPLĐ, hộ chiếu.../ 管理外籍人员相关证件，如签证、临时居留卡、工作许可证、护照、驾照等
- Báo cáo cho cơ quan nhà nước theo yêu cầu / 向政府部门报送用工情况、定期报告及其他要求的资料
- Thực hiện các công việc quản lý khác theo phân công / 执行其他人事管理相关工作

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp 学历 : Từ Cao đẳng trở lên 大专及以上
- Kinh nghiệm làm việc 工作经验: Từ 3 năm kinh nghiệm trong quản lý hành chính nhân sự trở lên 人力资源行政管理3年以上工作经验
- Có kỹ năng giao tiếp, năng lực thực hành và xử lý tốt; 具有良好的沟通能力，执行能力及处理能力；

Tại CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Mức lương cạnh tranh từ 17 - 22 Triệu và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (thông tin cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô F, Đường số 6, KCN An Phước, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

