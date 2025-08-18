Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

Trưởng phòng nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng IEF – 911

- 917 Nguyễn Trãi, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tuyển dụng: Chỉ đạo tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự của cả công ty và cửa hàng.
2. Lương thưởng và Phúc lợi: Tính toán và phân bổ lương chính xác, quản lý các chế độ phúc lợi bảo hiểm xã hội theo đúng quy định và thực hiện phân tích so sánh thị trường.
3. Quản lý Hiệu suất: Triển khai kế hoạch đánh giá hiệu suất nhân sự tại cửa hàng và bán lẻ, cung cấp phản hồi theo dõi và áp dụng kết quả vào việc phát triển nhân viên.
4. Đào tạo và Phát triển: Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân viên mới, đào tạo kỹ năng công việc và quản lý, đồng thời đánh giá hiệu quả.
5. Quan hệ Nhân viên: Là cầu nối giữa Công ty và Người lao động, xử lý hiệu quả các thắc mắc, khiếu nại và tranh chấp lao động, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định.
6. Tuân thủ và Vận hành tại Việt Nam: Đảm bảo tất cả các hoạt động nhân sự tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định lao động của Việt Nam.
Quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ và thị thực/giấy phép lao động của nhân viên nước ngoài (nếu cần).
7. Hỗ trợ và Giao tiếp Kinh doanh: Hoạt động như một đối tác kinh doanh, thấu hiểu những thách thức trong hoạt động của cửa hàng và cung cấp các giải pháp nhân sự hiệu quả.
8. Giao tiếp song ngữ hiệu quả: Kết nối thuận lợi với trụ sở/ban quản lý tại Trung Quốc, nhân viên người Việt tại địa phương và các cơ quan chính phủ để hỗ trợ triển khai các dự án nhân sự khu vực/trụ sở chính tại địa phương.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tiếng Trung phổ thông: Nghe, nói, đọc và viết lưu loát (đàm phán, lập hồ sơ và giao tiếp).
2.Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự tổng thể tại Việt Nam, thành thạo các quy định và thông lệ địa phương.
3. Kỹ năng giao tiếp với nhân viên, nắm rõ văn bản pháp luật
4. Bất kỳ giới tính hoặc ngành nghề nào đều được chào đón; ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhân sự bán lẻ, am hiểu hoạt động và các thách thức của cửa hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
2.Được đóng BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ.
3.Thưởng các dịp lễ, Tết, lương thưởng tháng 13.
4.Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.
5.Cơ hội đào tạo và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, khu B, Tòa nhà Jamona Heights, 210 Bùi Văn Ba, P Tân Thuận Phong, Q7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

