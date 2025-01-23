Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
- Cần Thơ: Can Tho
1. Tham mưu Giám đốc vùng về công tác kế hoạch kinh doanh, tài chính, quản lý nhân sự, hành chính quản trị của Vùng, các ĐVKD thuộc Vùng hằng năm và định kỳ/đột xuất đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ, định hướng chiến lược phát triển SHB và vùng từng thời kỳ trong ngắn, trung và dài hạn.
2. Tham mưu Giám đốc vùng phê duyệt, quyết định các vấn đề về nhân sự (tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, điều động, nâng cấp chức danh...) đối với các chức danh thuộc Văn phòng quản lý vùng/các ĐVKD thuộc vùng theo thẩm quyền Giám đốc vùng.
3. Phối hợp với Khối Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực trong việc thực thi các nghiệp vụ, công tác quản lý nhân sự, bảo đảm đáp ứng đầy đủ và ổn định đội ngũ nhân sự tại vùng.
4. Quản lý, giám sát về kỹ năng, thái độ, tinh thần phục vụ và chất lượng, giao tiếp dịch vụ khách hàng và không gian giao dịch tại các ĐVKD.
5. Quản lý, giám sát thực hiện công tác văn thư lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ của văn phòng quản lý vùng.
6. Thực hiện công tác hậu cần, hành chính đảm bảo hoạt động của văn phòng quản lý vùng; đôn đốc, giám sát kết quả hoạt động các Phòng Hành chính tổng hợp tại ĐVKD.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Hành chính, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
