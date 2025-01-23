Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Can Tho

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham mưu Giám đốc vùng về công tác kế hoạch kinh doanh, tài chính, quản lý nhân sự, hành chính quản trị của Vùng, các ĐVKD thuộc Vùng hằng năm và định kỳ/đột xuất đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ, định hướng chiến lược phát triển SHB và vùng từng thời kỳ trong ngắn, trung và dài hạn.
2. Tham mưu Giám đốc vùng phê duyệt, quyết định các vấn đề về nhân sự (tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, điều động, nâng cấp chức danh...) đối với các chức danh thuộc Văn phòng quản lý vùng/các ĐVKD thuộc vùng theo thẩm quyền Giám đốc vùng.
3. Phối hợp với Khối Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực trong việc thực thi các nghiệp vụ, công tác quản lý nhân sự, bảo đảm đáp ứng đầy đủ và ổn định đội ngũ nhân sự tại vùng.
4. Quản lý, giám sát về kỹ năng, thái độ, tinh thần phục vụ và chất lượng, giao tiếp dịch vụ khách hàng và không gian giao dịch tại các ĐVKD.
5. Quản lý, giám sát thực hiện công tác văn thư lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ của văn phòng quản lý vùng.
6. Thực hiện công tác hậu cần, hành chính đảm bảo hoạt động của văn phòng quản lý vùng; đôn đốc, giám sát kết quả hoạt động các Phòng Hành chính tổng hợp tại ĐVKD.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Hành chính, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

