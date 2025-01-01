Công việc TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 321 kết quả / Từ khoá "Trưởng phòng hành chính"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

-

Có 321 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu
Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD
Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 25 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Nam Định Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 03/09/2025
Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd làm việc tại Bình Thuận thu nhập Từ 400 USD
Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CT Group Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng hành chính CT Group Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CT Group Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
Tuyển Trưởng phòng hành chính Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Hàn Quốc
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Hàn Quốc làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Hàn Quốc
Hạn nộp: 30/07/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CapitaLand Development (Vietnam)
Tuyển Trưởng phòng hành chính CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CapitaLand Development (Vietnam)
Hạn nộp: 06/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 850 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nam Đã hết hạn 850 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559 - XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP
Tuyển Trưởng phòng hành chính CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559 - XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559 - XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP
Hạn nộp: 27/06/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Trưởng phòng hành chính PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 22/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm IIG VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính IIG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,500 USD
IIG VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH
Hạn nộp: 12/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Sun Group
Tuyển Trưởng phòng hành chính Tập Đoàn Sun Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Sun Group
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Toyo Ink Compounds Vietnam
Tuyển Trưởng phòng hành chính Toyo Ink Compounds Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Toyo Ink Compounds Vietnam
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 20 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/06/2025
Bình Phước Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Coasia Optics Vina
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Coasia Optics Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH Coasia Optics Vina
Hạn nộp: 02/06/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ
Hạn nộp: 03/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Toyota Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH Toyota Hà Đông
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty CP nông sản Phú Gia làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận Công ty CP nông sản Phú Gia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hưng Yên thu nhập 24 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
24 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚC làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHONG THỦY ĐẠI NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHONG THỦY ĐẠI NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN P3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P3T
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Routine Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Routine Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Sự phát triển của các ngành nghề như sản xuất, dịch vụ và công nghệ thông tin đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự tăng cao. Mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô công ty.

1. Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự là người đứng đầu bộ phận nhân sự, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến con người trong công ty. Công việc bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự, quản lý lương thưởng, phúc lợi, đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho nhân viên. Ngoài ra, trưởng phòng hành chính nhân sự còn đóng vai trò hỗ trợ Ban Giám đốc và các phòng ban khác trong các vấn đề liên quan đến nhân lực.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự đang tăng cao với hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng. Các doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia và công ty khởi nghiệp đều đang tìm kiếm những ứng viên có trình độ cao để đảm nhận vị trí này. Theo thống kê, số lượng việc làm cho vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, đặc biệt là khi các doanh nghiệp mở rộng ra thị trường quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho những ai đam mê lĩnh vực này.

Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự đang tăng nhanh
Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự đang tăng nhanh

Nghề trưởng phòng hành chính nhân sự mang đến tiềm năng phát triển sự nghiệp rộng mở. Với kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo xuất sắc, trưởng phòng nhân sự có thể thăng tiến lên vị trí Giám đốc nhân sự, chịu trách nhiệm hoạch định và triển khai chiến lược nhân sự tổng thể cho toàn bộ tổ chức. Con đường sự nghiệp này hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển, giúp các cá nhân khẳng định năng lực và đạt được thành công trong lĩnh vực quản trị nhân sự.

2. Mức lương trung bình của trưởng phòng hành chính nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự là một vị trí quan trọng trong mọi tổ chức, đóng vai trò quyết định trong việc quản lý nguồn nhân lực và xây dựng môi trường làm việc hiệu quả. Mức lương của vị trí này thường phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và quy mô của công ty. Dưới đây, Job3s cung cấp là thông tin chi tiết về mức lương trung bình cho trưởng phòng hành chính nhân sự.

Việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự

Mức lương giao động (VNĐ/ tháng)

Trưởng phòng hành chính nhân sự

mới ra trường

10.000.000 - 15.000.000

Trưởng phòng hành chính nhân sự

(1-3 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng hành chính nhân sự

(3-5 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 30.000.000

Trưởng phòng hành chính nhân sự

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

30.000.000 - 45.000.000

3. Mô tả công việc của trưởng phòng hành chính nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự đóng vai trò then chốt trong việc quản lý, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo hoạt động hành chính trơn tru trong bộ phận việc làm hành chính nhân sự. Phạm vi trách nhiệm cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy mô công ty và phòng ban, nhưng nhìn chung, những nhiệm vụ chính khi tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự bao gồm:

  • Quản lý ngân sách nhân sự.
  • Xây dựng mô tả công việc cho từng vị trí và phòng ban.
  • Thiết lập hệ thống lương thưởng, phúc lợi và đãi ngộ.
  • Đề xuất giải pháp xử lý các vi phạm nội quy công ty trong phạm vi quản lý của phòng.
  • Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong phòng hành chính nhân sự.
  • Tổ chức và thực hiện các công tác hành chính theo quy định của công ty.
  • Xây dựng và giám sát việc tuân thủ nội quy lao động, quy chế, quy trình và quy định của công ty.
  • Phối hợp với phòng kế toán trong việc hạch toán lương, thưởng và bảo hiểm cho nhân viên.
  • Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc quản lý, đào tạo và tuyển dụng nhân sự.
  • Lập kế hoạch và triển khai chiến lược tuyển dụng; đào tạo, phát triển nhân sự phù hợp với nhu cầu của công ty.
  • Phối hợp với trưởng các bộ phận khác để xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự và chương trình phát triển nghề nghiệp.
  • Điều hành và quản lý công việc của nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được giao.
  • Tư vấn cho Ban Giám đốc về chiến lược nhân sự, bao gồm tổ chức, cơ cấu nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, đãi ngộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Các công việc chính của trưởng phòng hành chính nhân sự
Các công việc chính của trưởng phòng hành chính nhân sự

4. Yêu cầu đối với trưởng phòng hành chính nhân sự

Để trở thành một trưởng phòng hành chính nhân sự giỏi, bạn cần kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và các kỹ năng mềm thiết yếu. Điều này sẽ giúp người quản lý dẫn dắt đội ngũ, tối ưu hóa nguồn nhân lực và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức. Dưới đây là những yêu cầu ứng viên cần có khi tìm việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự:

  • Kiến thức chuyên môn

Trưởng phòng hành chính nhân sự cần phải có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực liên quan đến nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và quản lý chính sách nhân sự. Họ cần hiểu rõ các quy trình và quy định pháp lý liên quan đến lao động. Đồng thời cập nhật những xu hướng mới trong ngành để đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

  • Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo rất quan trọng để trưởng phòng hành chính nhân sự có thể định hướng và tạo động lực cho nhân viên. Họ cần biết cách truyền cảm hứng, giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách nhanh chóng. Một nhà lãnh đạo giỏi không chỉ có tầm nhìn chiến lược mà còn phải biết quản lý đội ngũ hướng đến mục tiêu chung, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững cho tổ chức.

  • Kỹ năng xây dựng, lập kế hoạch

Kỹ năng xây dựng và lập kế hoạch là một trong những yêu cầu quan trọng đối với trưởng phòng hành chính nhân sự. Họ cần phối hợp với các phòng ban khác để xác định nhu cầu nhân sự, lập kế hoạch tuyển dụng và giám sát quá trình này. Điều này không chỉ thu hút nhân tài mà còn đảm bảo rằng công ty luôn có đội ngũ nhân viên phù hợp với mục tiêu phát triển.

  • Kỹ năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Kỹ năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những yêu cầu quan trọng khi tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự. Họ cần tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp, giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và kiến thức. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn tăng sự gắn kết của nhân viên với công ty.

  • Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là chìa khóa để trưởng phòng hành chính nhân sự có thể truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Việc nắm bắt và triển khai thông tin nhanh chóng sẽ tạo ra môi trường làm việc tích cực. Kỹ năng này cũng giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên, từ đó tạo ra sự đồng thuận trong công việc.

Các yêu cầu đối với trưởng phòng hành chính nhân sự
Các yêu cầu đối với trưởng phòng hành chính nhân sự

5. Khu vực tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự nhiều

Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự đang ngày càng tăng cao trên khắp cả nước. Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng phổ biến:

  • Tuyển dụng việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự tại Hà Nội

Hà Nội luôn dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự. Mỗi tháng có hàng chục tin tuyển dụng được đăng tải đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong đa dạng lĩnh vực như ngành công nghệ thông tin, tài chính, sản xuất, thương mại... Các quận huyện tập trung nhiều tin tuyển dụng bao gồm Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hà Đông...

Mức lương dao động từ 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô công ty, kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Vai trò của trưởng phòng hành chính nhân sự tại Hà Nội rất quan trọng trong việc xây dựng chiến lược nhân sự, quản lý hiệu suất và phát triển đội ngũ, đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường.

  • Tuyển dụng việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự tại TPHCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế năng động của cả nước, thu hút lượng lớn đầu tư nước ngoài và là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại TP HCM cũng lên đến hàng nghìn tin mỗi tháng, tập trung tại các quận huyện như Quận 1, Quận 3, Quận 7, Thủ Đức... Các ngành nghề tuyển dụng đa dạng, bao gồm sản xuất, dịch vụ, thương mại điện tử, logistics...

Mức lương dao động từ 25.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí cao hơn đối với các vị trí quản lý cấp cao. Tuyển dụng hành chính nhân sự tại đây đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút, đào tạo và giữ chân nhân tài, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các khu vực tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự nhiều nhất
Các khu vực tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự nhiều nhất
  • Tuyển dụng việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố du lịch và công nghiệp phát triển mạnh mẽ của miền Trung. Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và ngành du lịch dịch vụ đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự ngày càng tăng. Các quận như Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà là những nơi tập trung tuyển dụng việc làm Đà Nẵng nhiều nhất với hàng trăm tin tuyển dụng.

Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng,... cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự ngày càng tăng. Điều này cho thấy vị trí này đang trở nên quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển của các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Tuyển dụng trưởng phòng hành chính nhân sự là cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý nhân sự. Với mức lương hấp dẫn, việc đầu tư vào kỹ năng quản lý và sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực nhân sự sẽ là chìa khóa để thành công trong môi trường làm việc đầy cạnh tranh này.