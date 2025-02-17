Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

1/ Tham mưu, hoạch định chiến lược về công tác hành chính nhân sự cho Ban Lãnh đạo với từng giai đoạn phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu của công ty

2/ Quản lý, trực tiếp tham gia triển khai công tác tuyển dụng

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng hoặc phát sinh đột xuất.

- Trực tiếp tham gia triển khai công tác tuyển dụng

- Phối hợp với các phòng ban để xây dựng các chương trình giữ chân nhân viên, đảm bảo nhân sự chủ chốt được duy trì lâu dài tại công ty.

3/ Chỉ đạo, điều hành, tổ chức và thực hiện công tác hành chính, nhân sự theo đúng chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty

- Quản lý công tác chính sách tiền lương, quan hệ lao động

- Xây dựng/Tối ưu và triển khai hệ thống đánh giá hiệu suất cho nhân viên

- Quản lý, triển khai công tác đào tạo, phát triển nhân sự

- Công tác hành chính

3/ Lập kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu

4/ Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.