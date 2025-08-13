Tuyển Trưởng phòng hành chính Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD

Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd

Mức lương
12 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46

- 48

- 50 Phạm Hồng Thái, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 12 - 15 USD

1. Tìm hiểu, nghiên cứu quy định, chính sách và chế độ quản trị rủi ro theo chiến lược phát triển và theo khả năng nhận rủi ro của Công ty.
2. Tìm hiểu, nghiên cứu quy định về quy trình của báo cáo đánh giá rủi ro, các quy trình quan trọng cũng như các sự kiện lớn và các hướng giải quyết đối với các rủi ro lớn.
3. Phối hợp, chỉ đạo cũng như đốc thúc các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản trị rủi ro.
4. Tiến hành phân tích định tính, định lượng của rủi ro, cải tiến cách thức, kỹ thuật và mô hình quản trị rủi ro.
5. Xác định hạn mức cao nhất của các rủi ro một cách hợp lý, phân công các công việc thường nhật, cũng như giúp đỡ các Đơn vị kinh doanh tiến hành triển khai nghiệp vụ trong mức giới hạn và thường xuyên giám sát việc thực hiện.
6. Mỗi năm tiến hành kiểm tra khả năng chịu đựng rủi ro.
7. Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ ở tuyến bảo vệ thứ nhất nhận dạng và theo dõi các rủi ro trọng yếu phát sinh.
8. Xây dựng, sử dụng các mô hình đánh giá và đo lường rủi ro để cảnh báo, nhận biết sớm rủi ro và nguy cơ vi phạm các hạn mức rủi ro, đề xuất các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro phát sinh.
9. Lập kịch bản kiểm tra sức chịu đựng của Công ty đối với các rủi ro.
10. Báo cáo định kỳ quý, năm và báo cáo đột xuất cho Tổng Giám đốc về tình hình quản trị rủi ro; kịp thời báo cáo Hội đồng thành viên và Công ty mẹ trong trường hợp phát hiện các rủi ro có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 12 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd

Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Level 6, The World Center Building, 46-48-50 Pham Hong Thai Str, Ben Thanh Ward, District 1,Ho Chi Minh city, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

